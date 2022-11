Samsung commence à tester One UI 5.0 basé sur Android 13 pour Galaxy A33 5G, Fold3 obtient la cinquième version bêta

Samsung a récemment déployé la mise à jour stable One UI 5 basée sur Android 13 pour le Galaxy A53 5G, et maintenant il a commencé à tester One UI 5.0 pour le Galaxy A33 5G en interne. Son firmware a la version A336EDXU4BVK1, mais n’attendez pas une version bêta publique car il n’y en aura probablement pas.

De plus, toutes les régions ne recevront pas la mise à jour stable en même temps. Samsung vise à lancer One UI 5.0 pour le Galaxy A33 5G en Corée du Sud et en Allemagne d’ici la fin de ce mois et en Malaisie le mois prochain. Cela dit, le calendrier de déploiement est susceptible de changer, de sorte que la mise à jour pourrait arriver en retard ou plus tôt que prévu.

Samsung Galaxy A33 5G

En plus de tester One UI 5.0 pour le Galaxy A33 5G, Samsung a publié la cinquième version bêta de One UI 5.0 pour le Galaxy Z Fold3. Il a une version de firmware se terminant par ZVK3 et est livré avec le correctif de sécurité Android de novembre 2022 et des corrections de bogues. Vous pouvez consulter la capture d’écran du journal des modifications ci-dessous pour plus de détails.







Journal des modifications de la cinquième mise à jour bêta One UI 5.0 du Samsung Galaxy Z Fold3

La cinquième version bêta de One UI 5.0 pour le Galaxy Z Fold3 est actuellement disponible en Inde, et les utilisateurs bêta qui ne l’ont pas encore reçue peuvent la vérifier manuellement en accédant à leur Fold3. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

Via 1, Via 2