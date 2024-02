Samsung commence à tester le réseau Open RAN pour Verizon

Samsung a annoncé qu’elle a achevé la conformité et l’interopérabilité de la technologie Open RAN (O-RAN) pour ses équipements de télécommunications LTE et 5G NR sur le réseau de Verizon. Les deux sociétés adoptent l’ouverture dans le domaine du matériel réseau, grâce à la vaste expérience de la société sud-coréenne dans les technologies O-RAN et V-RAN.

Samsung teste la compatibilité O-RAN avec les réseaux 4G LTE et 5G NR pour Verizon

Samsung et Verizon ont étendu leur collaboration sur l’utilisation des technologies O-RAN pour les réseaux sans fil 4G et 5G. Les sociétés ont effectué une série de tests d’interopérabilité pour O-RAN sur le réseau de Verizon à Dallas, au Texas. Ces tests ont utilisé les radios CAT-A 4T4R de Samsung qui prennent en charge les bandes 700/850 MHz et AWS/PCS, les radios CAT-B 64T64R Massive MIMO en bande C, les radios 16T16R en bande C et les radios double bande CBRS. Ces tests ont montré que Samsung a la capacité de gérer l’intégration avancée Massive MIMO, qui est plus difficile à réaliser sur les radios 64T64R que sur les simples radios CAT-A.

Les deux sociétés ont utilisé un émulateur d’unité distribuée O-RAN (O-DU) de Keysight Technologies pour les capacités de formation de faisceaux obligatoires et facultatives d’O-RAN dans la même unité Massive MIMO. Les entreprises ont pu réaliser les gains de performance promis. Cela prouve que les réseaux compatibles O-RAN fonctionneront selon les attentes tout en offrant les capacités des réseaux 5G NR. Samsung a aidé Verizon à mettre en place les premiers réseaux 5G en bande C avec sa solution vRAN. Ensuite, la société a contribué à la construction du plus grand réseau commercial 5G V-RAN au monde. L’utilisation d’O-RAN et de V-RAN aide les opérateurs de réseaux à rendre leurs réseaux plus rapides, plus flexibles et plus fiables.

Jisha Hall, vice-présidente des opérations chez Samsung Networks (Amérique), a déclaré : «Nous sommes ravis d’atteindre la conformité Open RAN sur cinq radios clés de notre portefeuille, conformes aux dernières normes O-RAN et 3GPP. Ce travail commun montre comment Samsung permet aux opérateurs pionniers comme Verizon de déployer un Open RAN virtualisé, soutenu par notre solide écosystème et notre expertise éprouvée dans les réseaux commerciaux pour les opérateurs de niveau 1 en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.»

Samsung Networks dispose d’équipements réseau 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des cœurs et des radios. La société propose également des solutions O-RAN, V-RAN, des réseaux privés et des outils d’automatisation et de test de réseau basés sur l’IA, et ces fonctionnalités permettent aux opérateurs de réseau de créer, tester et déployer plus facilement des réseaux.