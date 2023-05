Samsung commence à tester le firmware européen du Galaxy S23 FE

Samsung aurait commencé à tester le firmware européen du Galaxy S23 FE. Il s’agit d’une condition préalable ferme au lancement du téléphone, mais il convient de noter que jusqu’à présent, Samsung ne teste que le micrologiciel de l’UE, et non les versions américaines et sud-coréennes.

Le rapport continue de dire que le Galaxy S23 FE prendra quelques mois pour être finalisé avant de pouvoir être mis en vente. Cela signifie que le Galaxy S23 FE sortira probablement après les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5, qui ont commencé les tests de firmware il y a des mois. Samsung devrait dévoiler les deux nouveaux pliables en juillet et commencer à les vendre début août.

Ce rapport contredit une rumeur antérieure selon laquelle le Galaxy S23 FE arrivera avant les nouveaux pliables.

Le Galaxy S23 FE devrait apporter un SoC Exynos 2200 (la puce mondiale de la série Galaxy S22), un appareil photo principal de 50 MP (peut-être le même de la série S23) et une batterie de 4 5000 mAh. Il y aura des modèles avec 6 Go et 8 Go de RAM, et 128 Go et 256 Go de stockage.

