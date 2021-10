Samsung commence à supprimer les publicités des applications Health and Pay

Les applications Stock UI de Samsung ont diffusé des publicités pendant des années et la société a souvent été critiquée pour cela. Samsung a promis de commencer à supprimer les publicités de ses applications propriétaires de retour en août et a déjà commencé à le faire, à commencer par les applications Samsung Health et Samsung Pay. Cela a été confirmé dans une réponse sur le forum communautaire de Samsung par le Samsung Health Manager.

Veuillez noter que la bannière en haut de l’application Samsung Health ne sera pas fournie à partir du 1er octobre. » (traduction automatique)

Les utilisateurs en Corée du Sud peuvent désormais utiliser à la fois Samsung Pay et Samsung Health sans aucune application. Un utilisateur du même forum communautaire a publié la capture d’écran suivante de l’application Samsung Pay.

Source : Forum de la communauté Samsung

De plus en plus d’applications Stock UI de Samsung devraient voir leurs publicités supprimées. Nous sommes personnellement ravis que les publicités soient supprimées de « The Weather Channel App for Samsung by IBM », qui regorge de publicités indésirables.

Les utilisateurs du forum communautaire ont signalé une meilleure expérience de l’application Samsung Pay, qui comprenait des temps de chargement et de paiement plus rapides maintenant que l’application est sans publicité.

La source • Passant par