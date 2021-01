Grâce à quelques informations internes de l’usine Samsung de Greater Noida, nous savons que la société coréenne prépare une nouvelle tablette compacte abordable sous le nom de Galaxy Tab M62.

Des images du châssis de la tablette sont apparues en ligne, révélant des ouvertures pour deux caméras et de la place pour une batterie relativement grande.







Coque Samsung Galaxy Tab M62

La source a affirmé que l’appareil disposerait d’au moins 6 Go de RAM et de 256 Go de stockage, d’un chipset Exynos et d’une connectivité 4G LTE. Tout le reste est encore un mystère, y compris combien cela coûtera.

Quoi qu’il en soit, lorsque cet appareil arrivera, ce sera la première tablette Galaxy Tab M. Nous nous attendons à ce qu’il soit moins cher que la série Galaxy Tab A, qui est le portefeuille abordable actuel d’ardoises. Il y a aussi l’espoir que cet appareil sera conçu pour le public mondial, car dans cette situation incertaine avec le COVID-19 dans le monde, de nombreux étudiants ont besoin d’appareils intelligents abordables pour un accès facile à l’éducation.

