Samsung commence à déployer une mise à jour de l’interface utilisateur 3.1 sur plusieurs smartphones Galaxy: Quoi de neuf

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a commencé à déployer son dernier système d’exploitation, One UI 3.1, sur des smartphones comme la série Samsung Galaxy Note 10 et le Samsung Galaxy Fold. Les utilisateurs de plusieurs régions ont commencé à recevoir la mise à jour One UI 3.1 basée sur Android 11 qui apporte de nouvelles fonctionnalités et thèmes aux smartphones Samsung. Plus récemment, les utilisateurs allemands ont reçu la mise à jour One UI 3.1 sur leurs smartphones de la série Samsung Galaxy Note 10, un jour après que les utilisateurs de Samsung Galaxy Fold en France ont reçu la mise à jour. Avant cela, la série de smartphones Samsung Galaxy S20 a reçu la dernière mise à jour One UI 3.1 basée sur Android 11.

Ceux qui ont reçu la mise à jour One UI 3.1 sur leurs smartphones Samsung Galaxy peuvent vérifier la mise à jour manuellement en se rendant dans les paramètres. Réglages > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. En termes de fonctionnalités, One UI 3.1 apporte une fonctionnalité de prise unique améliorée qui capture une variété de photos et de vidéos simultanément, d’un simple toucher. Il existe un nouvel outil de gomme d’objet pour vous aider à effacer les parties indésirables de vos photos sans effort, sans modification manuelle fastidieuse. Le One UI 3.1 basé sur Android dispose en outre de l’amélioration de la mise au point automatique tactile et du contrôleur d’exposition automatique. Samsung a également introduit une nouvelle fonction d’enregistrement multi-micro qui permet aux utilisateurs d’enregistrer simultanément de l’audio via le smartphone et un appareil audio Bluetooth connecté tel que Galaxy Buds Pro ou Buds Live tout en utilisant le mode Pro Video. L’application Galerie reçoit des améliorations qui permettent aux utilisateurs de stocker et de parcourir les fichiers de manière transparente.

En termes de productivité, le nouveau mode Eye Comfort Shield du One UI 3.1 ajuste automatiquement la lumière bleue en fonction de l’heure de la journée. Il existe une fonctionnalité de partage privé pour supprimer les métadonnées des fichiers, ce qui empêche d’exposer les détails de l’emplacement via des photos partagées. Le One UI 3.0 a été introduit pour la première fois avec la série Galaxy S20 l’année dernière. La version One UI basée sur Android 11 a commencé à être déployée sur une variété de téléphones Galaxy à budget moyen et haut de gamme.