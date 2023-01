Samsung.com révèle la période de précommande et les avantages de la série Galaxy S23

Les attentes actuelles sont que Samsung augmentera les prix de la série Galaxy S23 en Europe (par rapport aux modèles S22 de l’année dernière). L’entreprise se prépare également à adoucir le coup avec les remises habituelles. Il s’avère que quelqu’un a mis à jour les petits caractères sur le portail Samsung UK Business avec des détails sur la précommande S23, même si la page affiche toujours les téléphones S22 actuels.

Encore une fois, il s’agit du portail des entreprises, donc les 10 % de réduction du n° 4 ne s’appliquent probablement pas à vous. Il pourrait cependant y avoir des réductions similaires pour les particuliers.

Le n ° 6 est là où cela devient intéressant – la série Galaxy S23 sera disponible avec une mise à niveau gratuite de la mémoire vers le niveau suivant. Au cas où vous l’auriez manqué, les Galaxy S22+ et S22 Ultra passeront de 128 Go à 256 Go comme capacité de base. Le Galaxy S23 conserve la base de 128 Go pour une autre année. Il pourrait y avoir des offres supplémentaires, mais celles-ci n’ont pas encore été reflétées dans les petits caractères.

À partir des dates, il devient clair que Samsung lancera une campagne de précommande jusqu’au 16 février. C’est comme prévu, la société commence traditionnellement les ventes le premier vendredi qui vient deux semaines après l’annonce.

