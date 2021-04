Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la société avait été sélectionnée en tant que fournisseur de solutions réseau 5G pour NTT DOCOMO, INC., Un opérateur mobile de premier plan au Japon. Samsung soutiendra DOCOMO avec sa technologie 5G innovante, y compris des solutions compatibles O-RAN, pour offrir des services 5G enrichis aux utilisateurs, faire progresser la transformation numérique des entreprises et améliorer la société dans son ensemble.

DOCOMO fournit un service de réseau sans fil de haute qualité à près de 82 millions d’utilisateurs à travers le Japon. Dans le cadre de sa stratégie continue visant à fournir un réseau avancé et à fournir aux clients une gamme de services mobiles améliorés, DOCOMO exploite les technologies de pointe de son réseau 5G.

«En tant qu’opérateur mobile de premier plan, notre objectif est de fournir à nos clients les meilleurs services possibles pour créer des expériences innovantes, amusantes et passionnantes et trouver des solutions aux problèmes sociaux», a déclaré Sadayuki Abeta, directeur général du département de développement du réseau d’accès radio chez NTT DOCOMO . «Nous sommes ravis de collaborer avec Samsung pour la prochaine phase de 5G Open RAN et d’accélérer l’expansion de notre couverture« Lightning Speed ​​5G »dans le pays.»

«Nous sommes ravis de faire partie des réseaux 5G de DOCOMO et nous attendons avec impatience la poursuite de la collaboration pour faire progresser l’innovation 5G pour leurs clients», a déclaré Satoshi Iwao, vice-président et chef de la division réseau de Samsung Electronics Japon. «Notre objectif est de tirer parti du leadership technique de Samsung pour offrir les meilleures solutions réseau aux opérateurs mobiles du monde entier, afin qu’ils puissent offrir la prochaine génération de services 5G transformateurs et d’expériences utilisateur électrisantes.»

«L’accord entre NTT DOCOMO et Samsung est significatif», a déclaré Stefan Pongratz, vice-président de Dell’Oro. «NTT DOCOMO a toujours été à la pointe des technologies nouvelles et innovantes et cette annonce conforte la position de Samsung en tant que fournisseur majeur de RAN 5G.»

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.