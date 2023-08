Samsung collabore avec de jeunes artistes émergents pour créer des accessoires « Galaxy Z » uniques en exclusivité sur Samsung.com – Samsung Global Newsroom

De nouvelles collaborations avec les artistes coréens Haydonna, Yeseul O et Lee Eun ont abouti à des étuis élégants pour le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui avoir dévoilé deux nouveaux accessoires mobiles pour la nouvelle série Galaxy Z, présentant les œuvres d’art vibrantes d’artistes émergents prometteurs et disponibles sur Samsung.com. La collection d’accessoires comprend un étui pour le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip51 et sortira le 11 août 2023 via le Samsung e-Store dans 11 pays2 dans le monde entier, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis

Samsung a collaboré avec des artistes coréens prometteurs qui ont un impact mondial – Haydonna, Yeseul O et Lee Eun — pour fournir aux clients de Samsung.com un moyen distinctif de faire une déclaration de style grâce à leurs nouveaux appareils de la série Galaxy Z. Les artistes sélectionnés présentent leurs perspectives artistiques colorées et captent les voix positives de la jeune génération.

Les artistes apportent des expériences client spéciales à Samsung.com

Haydonna, une artiste bien connue pour ses graphismes dynamiques et son style joyeux, a participé à la conception de la coque Galaxy Z Fold5, incorporant ses personnages emblématiques « Fluffy Friends ». Yeseul O, qui crée des œuvres d’art originales à l’aide d’éléments 3D, de réalité augmentée (AR) et de métaverse, et Lee Eun, connue pour ses délicieuses peintures aux couleurs vives, ont chacune collaboré avec Samsung sur un étui Galaxy Z Flip5. Yeseul O exprime la valeur des petits plaisirs de la vie à travers son personnage distinctif appelé « Metabun_ny », tandis que l’artiste Lee Eun incorpore des messages d’encouragement pour les gens dans ses créations.

Quant au Galaxy Z Flip5, les œuvres de Yeseul O et Lee Eun sont recréées sous forme de dessins animés à l’aide de la technologie de communication en champ proche (NFC), offrant aux clients une expérience nouvelle et immersive. Une fois que les utilisateurs insèrent la « carte Flipsuit » avec la technologie NFC dans le boîtier, l’image de la carte s’affiche sous forme d’animation sur la fenêtre flexible de l’écran externe du Galaxy Z Flip5.

La collaboration de Samsung avec ces trois artistes dans la conception des accessoires de la série Galaxy Z s’aligne sur le concept émergent de « Santé ». La salubrité vise à répandre une influence positive à travers des messages de positivité, de gentillesse, d’empathie et d’inclusion – contrairement à la négativité, la critique et la confrontation.

« Nous nous efforçons d’offrir une expérience riche et différenciée aux clients qui utilisent Samsung.com », a déclaré Evelyn Kim, vice-présidente exécutive du centre D2C chez Samsung Electronics. « En plus de collaborer avec des artistes émergents sur les nouveaux produits pliables, nous continuerons à étendre nos collaborations avec des marques et des experts dans divers domaines pour créer une synergie dans notre gamme de produits, y compris les téléviseurs et les appareils électroménagers. »

Pour des informations plus détaillées sur le produit, veuillez visiter Samsung.com.

1 La coque Galaxy Z Flip5 comprend deux « cartes Flipsuit » avec technologie NFC conçues par Yeseul O et Lee Eun.

2 Les 11 pays sont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Italie, la Corée, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Vietnam.