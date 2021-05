Samsung certifie la Galaxy Tab S7 XL Lite car plus de couleurs fuient

Samsung est sur le point de lancer la série Galaxy Tab S7 Lite – l’alternative abordable des tablettes Galaxy Tab S7. Alors que nous nous attendions à une variante régulière et à une variante Plus, la société a en fait obtenu la certification de la plus grande ardoise de la FCC sous le nom de Galaxy Tab S7 XL Lite.





Certifications Samsung Galaxy Tab S7 XL Lite

Dans le même temps, Evan Blass a publié sur Twitter d’autres rendus de la série Tab S7 Lite dans les couleurs bleu, argent et blanc. Au-delà des couleurs, celles-ci ne révèlent rien de nouveau – nous avons déjà repéré la même tablette en rose et noir.































Samsung Galaxy Tab S7 Lite

Les spécifications précédemment divulguées suggéraient un chipset Snapdragon 750G, une charge rapide de 44 W et un écran LCD IPS de 12,4 pouces pour la plus grande variante. Si l’on passe par l’approche actuelle de Samsung envers les tablettes S-line, la Galaxy Tab S7 Lite ne différera de son grand frère que par la taille du panneau et la capacité de la batterie.

Via 1 • Via 2 • Via 3