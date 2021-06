Samsung certifie deux appareils Galaxy Watch4, sera expédié sans adaptateur

Samsung a annoncé que ses montres intelligentes quitteront Tizen et viendront avec Wear OS à l’avenir, et il y a au moins deux nouvelles séries à venir – la Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch Active4.

Quatre appareils (les deux gammes dans deux tailles différentes) ont été certifiés à 3C (la certification obligatoire chinoise) avec un chargeur 5W, mais plus intéressant, aucun d’entre eux ne sera livré avec un adaptateur secteur.

Les quatre variantes sont destinées au marché chinois puisque Samsung marque toujours les appareils avec un 0 à la fin du numéro de modèle. Selon notre source, SM-R860 signifie Galaxy Watch Active4 39 mm, SM-R870 correspond à Galaxy Watch Active4 43 mm, SM-R880 correspond à Galaxy Watch4 41 mm et SM-R890 correspond à Galaxy Watch4 45 mm.

Le premier de ces quatre a déjà été certifié avec une batterie de 247 mAh, ce qui signifie que les trois autres sont susceptibles d’avoir des cellules d’alimentation plus grosses. Cependant, il est plutôt triste que Samsung ait décidé de s’en tenir à la charge 5W et nous ne devrions pas être surpris de voir également la station de charge de l’année dernière dans la boîte de vente au détail.

Les nouveaux appareils portables devraient arriver en août aux côtés des nouveaux smartphones pliables Galaxy Z, bien que nous n’ayons pour l’instant rien d’officiel de Samsung.

Via 1 • Via 2