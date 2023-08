Samsung célèbre le 100e anniversaire de Disney avec une édition spéciale de The Frame – Samsung Global Newsroom

L’édition Frame-Disney100 donne vie à la magie grâce à un design unique inspiré de Disney, des accessoires et des œuvres d’art dédiées.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui le lancement de The Frame-Disney100 Edition pour commémorer les 100 ans de Disney.ème anniversaire. Disponible en modèles de 55, 65 et 75 pouces, cette édition limitée de The Frame comprend un élégant cadre de marque, 100 œuvres d’art spéciales de la collection Disney et une télécommande inspirée de Mickey Mouse, conçues pour ravir les fans de Disney du monde entier. .1

« Nous sommes ravis de proposer cette édition unique de The Frame pour célébrer le 100 anniversaire de Disney.ème anniversaire », a déclaré Cheolgi Kim, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Ces collaborations constituent un moyen passionnant de mettre en valeur les fonctionnalités distinctes de The Frame, qui ont révolutionné la façon dont nous utilisons nos écrans et consommons du contenu. Nous espérons que cette édition unique de The Frame permettra à davantage de personnes de découvrir la merveilleuse expérience visuelle que la télévision a à offrir.

L’édition Frame-Disney100 illustre un délicieux mélange de technologie Samsung et de créativité Disney. Lors de la mise sous tension du téléviseur, les téléspectateurs sont accueillis par un logo Samsung x Disney100 à l’écran. Le téléviseur est également doté de cadres exclusifs dans la couleur signature Disney100. — métal argenté platine — associé à une télécommande édition spéciale Disney en clin d’œil au personnage le plus apprécié de Disney, Mickey Mouse.

L’édition Frame-Disney100 comprend également 100 œuvres d’art dédiées de Disney auxquelles vous pouvez accéder directement sur le Samsung Art Store. Avec le contenu des studios d’animation Walt Disney, Pixar Animation Studios, Marvel, Lucasfilm et National Geographic, les fans de Disney peuvent organiser et présenter une galerie de leurs personnages et contenus les plus appréciés directement sur leur téléviseur. Avec Samsung Art Store, vous pouvez également profiter de collections magnifiquement organisées provenant de grands musées internationaux tels que le Louvre, la Tate et bien d’autres, ainsi que d’artistes de Monet à Van Gogh. Samsung Art Store facilite plus que jamais l’expérience d’une galerie d’art directement dans votre maison, et cette nouvelle collection Disney propose des pièces encore plus captivantes parmi lesquelles choisir.

Depuis son lancement, The Frame a redéfini la consommation de contenu en transformant les écrans traditionnels en superbes œuvres d’art. Le design fin et l’écran mat du téléviseur ont été notés par les fans du monde entier comme un excellent complément pour correspondre aux préférences de décoration de la maison et de l’intérieur, tandis que sa qualité d’image 4K QLED haut de gamme insuffle une nouvelle vie à l’art et à la consommation multimédia.

Pour plus d’informations sur The Frame et pour acheter The Frame Disney100 Edition jusqu’à épuisement des stocksveuillez visiter samsung.com.

1 L’édition Frame-Disney100 est disponible aux États-Unis, en Europe, en Corée et en Amérique latine.