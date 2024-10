TORONTO, 8 octobre 2024 /CNW/ – Samsung Canada, en collaboration avec un artiste canadien Nicolas Abtana lancé Re:Cadreune installation artistique innovante présentant des œuvres d’art 3D intégrées à Samsung Le cadre TVmêlant technologie de pointe et art local contemporain. L’installation s’exécute à partir de 5 octobreème à travers 20 octobreème2024, entre les heures de 12h00-20h00à Le puits (486, rue Front Ouest) à Toronto.



Samsung Canada dévoile l’installation artistique 3D Re:Frame en collaboration avec l’artiste canadien Nicolas Abtan. (Groupe CNW/Samsung Électronique Canada)



« celui de Toronto La scène artistique est au cœur de la culture de la ville, servant de pôle de créativité et d’innovation », a déclaré Nicolas Abtan. « Collaborer avec Samsung sur ces pièces spéciales m’a permis de mélanger mon art et ma technologie, deux choses qui me passionnent profondément. Cette installation est vraiment unique et j’ai hâte de la montrer à tout le monde. »

L’installation Re-Frame de Samsung invite les Canadiens à découvrir comment la technologie transforme l’art en une nouvelle dimension accessible. Les amateurs d’art peuvent se rencontrer Nicolas Abtan tout en découvrant ses créations artistiques 3D dynamiques, animées sur Le cadre. Les visiteurs auront également la chance de gagner un téléviseur The Frame de 55 pouces avec l’un des quatre Celui de Nicolas Abtan Œuvres d’art 3D exposées dans la collection Re:Frame. Les visiteurs peuvent remplir un formulaire via un code QR sur place pour tenter de gagner. Les gagnants seront tirés au sort 22 octobre et annoncé sur les pages Instagram et TikTok de Samsung Canada plus tard ce mois-ci.

« Grâce à notre partenariat avec Nicolas AbtanSamsung ne prend pas seulement en charge celui de Toronto scène artistique locale, mais en présentant une nouvelle façon pour les gens de créer et d’interagir avec notre technologie de pointe », a déclaré Pat Bugosvice-président principal, Electronique grand public, Samsung Canada. « Merci à Nicolas d’être un partenaire aussi collaboratif et créatif. Nous sommes ravis de montrer ses pièces sur The Frame. »

The Frame transforme n’importe quel espace en galerie grâce à une expérience immersive 4K Technologie QLED. Avec le Mode artistique Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent afficher leurs œuvres d’art préférées avec une clarté réaliste et des couleurs validées Pantone.

Pour explorer The Frame, visitez https://samsung.com/ca/tvs/the-frame.

