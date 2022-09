Samsung brevète un système de caméra à double affichage pour la reconnaissance faciale

Samsung travaille peut-être sur un système plutôt intéressant de reconnaissance faciale. Un qui implique deux caméras sous-écran. Il est décrit dans une demande de brevet que Samsung a déposée auprès du KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) en mars 2021. Le document en question a été rendu public la semaine dernière et repris par une publication néerlandaise.

À la base, l’idée est assez simple – obtenir plusieurs images de l’utilisateur sous deux angles pour mieux construire un modèle 3D du visage et l’utiliser à des fins d’authentification. Cependant, Samsung mentionne spécifiquement l’utilisation de caméras sous-écran, ce qui est intéressant en soi. Jusqu’à présent, le géant coréen a plus ou moins juste expérimenté la technologie sur sa gamme Galaxy Fold sans une version plus large. Une spéculation serait alors que Samsung explore cette nouvelle technologie UDC double pour ses pliables. Et bien que cela puisse très bien être vrai, nous pensons que la technologie a des implications plus larges et que le désir d’utiliser des caméras UDC découle de la nécessité d’avoir les deux caméras espacées autant que possible pour obtenir deux angles différents de l’utilisateur. Cela pourrait nécessiter de placer une caméra près du bas du téléphone autour de l’endroit où résident actuellement les empreintes digitales sous-écran. Peut-être même combiner les deux en un seul module optique.

Le brevet n’entre pas vraiment dans les détails. Cependant, il montre une maquette d’un téléphone de style “dalle” ordinaire avec deux caméras UDC – une en haut et une en bas. Une autre chose mentionnée dans le brevet est la mesure de la taille de la pupille. L’idée est que la taille de la pupille d’un humain devrait varier en fonction des conditions d’éclairage. Cela pourrait être utilisé comme mesure de sécurité supplémentaire contre l’utilisation d’éléments tels que des photos ou des masques pour tromper l’authentification faciale.

Le concept est certainement intéressant, mais il convient de noter qu’à ce stade, il ne s’agit que d’un concept, pas d’un produit réel ou d’une indication de celui-ci. Néanmoins, nous garderons un œil sur tout développement ultérieur.

Source (en néerlandais)