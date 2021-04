Samsung a déposé un brevet en Corée du Sud, aux États-Unis et en Europe pour le nom Armor Frame. Il est destiné à être utilisé pour les smartphones, mais à part cela, la description ne révèle pas grand-chose.

Certaines rumeurs font état d’un cadre en carbone ou en titane – des matériaux plus légers et plus résistants que l’aluminium standard et, plus important encore, ceux qui ne perdent pas de rigidité avec le temps.

Le timing du brevet Armor Frame semble être conforme aux projets de Samsung de sortir ses Galaxy Z Flip2 et Galaxy Z Fold3. Ils bénéficieraient sûrement de la rigidité supplémentaire et du poids réduit. Là encore, les brevets ne se retrouvent pas toujours dans les produits finaux, alors ne retenez pas encore votre souffle.

Passant par (en néerlandais)