Samsung met à jour son assistant virtuel Bixby avec une nouvelle conception et de nouvelles fonctionnalités. La société a partagé le développement dans un article de blog officiel indiquant en outre qu’avec la dernière mise à jour de Bixby, les utilisateurs bénéficieront de plus de fonctionnalités mains libres pour contrôler les smartphones Galaxy via des commandes vocales. De plus, l’assistant virtuel prend en charge Samsung Dex pour permettre aux utilisateurs de téléphones Galaxy d’ouvrir plus facilement des applications sur un PC ou un moniteur plus grand. Le nouveau Bixby devrait arriver avec une mise à jour OTA; cependant, la société sud-coréenne n’a pas encore partagé plus de détails sur sa disponibilité.

En commençant par le design, le nouveau Bixby a maintenant un fond blanc relativement plus propre au lieu de l’interface bleu foncé des anciennes versions. Le mode d’affichage variera selon que le mode nuit est activé ou désactivé, selon la société. Selon les images disponibles sur le blog Samsung, les tailles de police semblent également être relativement plus grandes pour améliorer la lisibilité. Samsung affirme que les premiers testeurs du Bixby amélioré ont affirmé qu’ils trouvaient la nouvelle version « plus lumineuse, plus vivante et plus conviviale » que les versions précédentes. Notamment, l’assistant Bixby ne prendra désormais qu’une petite partie de l’écran inférieur lorsqu’il est activé pour réduire les interruptions lors de l’utilisation d’autres applications. La fonctionnalité est similaire à l’interface Siri actuelle qu’Apple a introduite avec iOS 14, comme précédemment, l’assistant virtuel (même Bixby) occupait tout l’écran lorsqu’il était activé.

Samsung ajoute que l’écran d’accueil Bixby affichera des suggestions de commandes vocales personnalisées en fonction de l’expérience des utilisateurs avec le smartphone Galaxy ou d’autres appareils compatibles Bixby. Le fabricant sud-coréen de smartphones explique: « Avec des recommandations pour une variété d’applications et de services, la nouvelle expérience personnalisée vous aide à découvrir d’autres façons d’utiliser Bixby et d’améliorer votre expérience Galaxy. » Comme mentionné, la nouvelle application Bixby bénéficie également du support Samsung DeX qui permet aux utilisateurs de mettre en miroir le contenu du smartphone Galaxy sur un grand écran. Pour vérifier la disponibilité de la mise à jour Bixby, ouvrez manuellement l’application Bixby> Appuyez sur Menu (les trois lignes horizontales), puis sélectionnez l’icône Paramètres> Aller à À propos de Bixby Voice> Sélectionnez Mettre à jour.