L’essai combine avec succès 4G LTE et 5G mmWave sur un appareil 5G commercial

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui avoir réalisé une percée dans les vitesses de données 5G en utilisant la technologie E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC). La technologie EN-DC permet aux opérateurs mobiles d’augmenter les vitesses et la couverture 5G en exploitant un réseau 4G.

Lors d’une démonstration réalisée dans le laboratoire de Samsung en Corée, la société a réussi à combiner 40 MHz de fréquence 4G et 800 MHz de fréquence 5G en mmWave, atteignant 5,23 Gbps de vitesse de données sur un seul appareil. Pour la démonstration, Samsung a utilisé ses solutions commerciales de bout en bout composées d’appareils et de produits réseau. Cela inclut le smartphone Samsung Galaxy S20 +, les radios 4G, les radios 5G (Compact Macro Lien) et noyau commun 4G / 5G (Lien).

La démonstration a utilisé la technologie EN-DC, qui permet aux opérateurs de combiner la 4G et la 5G pour maximiser les avantages des deux réseaux et offrir des vitesses, une couverture et une fiabilité améliorées. Il a également tiré parti de l’agrégation de porteuses qui combine plusieurs canaux de spectre pour gagner en efficacité et augmenter la vitesse des données sur un réseau sans fil. La démonstration réussie fournit un plan pour fournir une voie rapide, stable et efficace vers le service 5G.

«Grâce à cette démonstration, Samsung est fier d’atteindre un autre record de vitesse de données 5G, mettant désormais en lumière la puissance de l’utilisation d’une double approche 4G et 5G, livrée directement à un seul utilisateur», a déclaré Ji-Yun Seol, vice-président et directeur. du groupe Air Technology, activité Réseaux chez Samsung. «Cela renforce notre engagement à fournir les meilleures solutions 5G possibles à nos clients et notre soutien continu pour aider les opérateurs mobiles à accélérer les avantages des services 5G pour leurs utilisateurs.»

Cette réalisation est basée sur les années de recherche de Samsung sur la 5G et sur le ferme engagement de la société à améliorer les expériences réseau pour chaque utilisateur. En 2018, Samsung a commencé à montrer les capacités de la 5G avec l’une des premières connexions de données multi-gigabit 5G New Radio (NR) avec des vitesses de plus de 1,7 Gbps (Lien). En 2019, Samsung a dépassé son record en atteignant des vitesses de données de 2,65 Gbps (Lien), suivi de 4,3 Gbit / s (Lien) vitesses dans une démo 2020. Aujourd’hui, atteignant des vitesses de données de 5,23 Gbps, Samsung franchit une autre barrière en utilisant une nouvelle approche flexible de la technologie EN-DC.

«Les opérateurs mobiles doivent tirer le meilleur parti de leurs actifs à spectre limité afin de garantir des expériences utilisateur qui offrent la pleine valeur de la 5G», a déclaré Ed Gubbins, analyste principal chez GlobalData. «Cette réalisation met en valeur la capacité distinctive de Samsung à tirer parti d’un portefeuille de bout en bout et d’une vaste expertise couvrant le cœur, le RAN et les appareils pour aider les opérateurs à maximiser le retour sur leurs investissements 5G.»

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung incite l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits de premier plan, allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.