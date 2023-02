Samsung baisse les prix du Galaxy S22 en Inde

Comme c’est généralement le cas avec les anciens produits phares, les prix baissent une fois leurs successeurs lancés et c’est ce que Samsung a fait en Inde pour ses smartphones Galaxy S22. Cependant, seuls les plus grands et les plus petits de la famille S22 peuvent être achetés à prix réduit, alors que le Galaxy S22+ est à prix réduit.

Le Galaxy S22 vanille est désormais proposé au prix de départ de 57 999 INR, tandis que l’option 256 Go vous coûtera 61 999 INR. À l’origine, ceux-ci coûtaient 72 999 INR et 76 999 INR, mais bien sûr, il s’agissait des prix de lancement d’il y a un an.

Le Galaxy S22 Ultra voit également une baisse de prix significative, le modèle de base demandant désormais 109 999 INR au lieu de 131 999 INR.

Ce sont les prix officiels sur la propre boutique en ligne de Samsung en Inde, mais les détaillants tiers les ont encore moins cher. Et comme nous l’avons déjà dit, le S22 + est un peu difficile à trouver, ce qui suggère que toute la série S22 sera là jusqu’à épuisement des stocks et sera bientôt interrompue, alors vous feriez mieux de vous dépêcher.

Même s’il s’agit d’une famille phare d’un an, le Galaxy S22 est toujours assez capable. En fait, on pourrait dire que la nouvelle série Galaxy S23 offre une mise à niveau marginale à un coût plus élevé. De plus, le support logiciel étendu de 4 ans de Samsung constitue un argument encore plus solide pour l’achat des anciens produits phares.

