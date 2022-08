Samsung baisse le prix de réparation des écrans Galaxy Z Fold4 ou Z Flip4 pour les abonnés Care+

Les smartphones pliables de Samsung de cette année, bien qu’ils ressemblent beaucoup à leurs homologues de l’année dernière, apportent un certain nombre de mises à niveau et des écrans légèrement modifiés. Et l’entreprise essaie de nous convaincre que les pliables ne sont pas seulement les appareils du futur, ils sont la réalité d’aujourd’hui. Et ils font un bon cas avec les nouveaux coûts de réparation.

L’une des plus grandes préoccupations des utilisateurs est l’écran pliable fragile qui est extrêmement coûteux à remplacer. Le Galaxy Z Fold3 ou Flip3 de l’année dernière vous coûterait 249 $ pour une réparation d’écran hors garantie. Et c’est avec le plan d’abonnement Care+ de Samsung, sinon le prix serait comparable à la valeur d’un téléphone d’occasion.

Cette année, cependant, la société réduit considérablement le coût et ne coûte plus que 29 $, même si vous êtes au niveau Samsung Care + le plus bas pour 11 $ par mois. C’est une très bonne affaire si vous avez besoin de tranquillité d’esprit et que vous vous inquiétez de la durabilité des derniers pliables.

