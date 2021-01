Le trio Galaxy S21 sera mis en vente la semaine prochaine et, bien qu’il soit disponible chez plusieurs détaillants, certaines couleurs sont exclusives à la boutique en ligne Samsung. En fin de compte, Samsung s’est retenu et a gardé une couleur Galaxy S21 + secrète – «Phantom Green».

Phantom Gold et Phantom Red sont les deux exclusivités qui ont été présentées lors de l’annonce. Cependant, lorsque Samsung Australie a détaillé les appareils éligibles pour recevoir des bonus de précommande, il a également inclus un travail de peinture Phantom Green pour le S21 +.

La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a toujours aucune image de ce coloris sur le site officiel de la société et aucun moyen de le précommander. La bonne nouvelle est que LetsGoDigital créé des rendus 3D de ce à quoi la version verte pourrait ressembler.







À quoi pourrait ressembler le Samsung Galaxy S21 + dans Phantom Green (rendus non officiels)

Il ne s’agit pas d’une édition spéciale, le tableau indique clairement que le Phantom Green S21 + sera disponible dans les mêmes configurations de stockage de 128 Go et 256 Go que les autres unités S21 +. Et cela coûtera le même prix (note: les prix sont en dollars australiens).

Il n’y a aucune idée du moment où la nouvelle couleur sera disponible. S’il veut participer à la promotion de précommande, il doit être mis en ligne avant le 29 janvier (lorsque la précommande se termine).



La sélection actuelle de couleurs de base et exclusives pour la série S21

PS. la pauvre vanille S21 n’a toujours pas de couleurs exclusives eStore.

Source (en néerlandais)