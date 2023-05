Samsung apportera le mode 2x à la série Galaxy S23 dans la prochaine mise à jour

Les smartphones Galaxy S23 de Samsung ont de merveilleuses capacités d’appareil photo, mais une fonctionnalité manque toujours. La société activera bientôt le zoom portrait 2x, a révélé l’équipe de développement d’appareils photo Samsung dans les forums de la communauté coréenne.

Actuellement, les smartphones Galaxy S23 ont 1x et 3x en mode Portrait – basculant entre l’appareil photo principal et le téléobjectif 3x avec capteur 10MP et distance focale équivalente de 70 mm.

La nouvelle fonctionnalité apportera un zoom 2x, qui continuera à utiliser la caméra principale avec zoom numérique et quelques photographies informatiques pour améliorer les résultats.

Une fois le mode mis à jour arrivé pour le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra, la série Galaxy S22 devrait suivre, ainsi que le Galaxy Z Fold4.

Source (en coréen)