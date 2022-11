Samsung apporte son expertise sur les appareils durcis au partenariat d’Airbus – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics France a annoncé avoir été sélectionné comme partenaire du consortium co-parrainé par Airbus et Capgemini et piloté par le ministère français de l’Intérieur et de l’Outre-mer pour développer le lot 2 du Réseau Radio du Futur (RRF).

La mise en place de ce réseau haut débit sécurisé, initiée par le gouvernement français, vise à moderniser les communications des forces de secours et de sécurité intérieure. Pour leur permettre de bénéficier d’une large gamme de services multimédias, Samsung et Airbus vont travailler en étroite collaboration pour équiper environ 400 000 utilisateurs avec les appareils mobiles durcis de Samsung — les smartphones Galaxy XCover6 Pro et les tablettes Galaxy Tab Active3.

Les appareils robustes de Samsung sont conçus pour résister aux environnements les plus difficiles et sont particulièrement adaptés aux besoins de la police nationale, des pompiers et de la sécurité civile. De plus, un parc d’appareils standardisé favorisera les synergies et la collaboration en temps réel entre les utilisateurs et simplifiera la maintenance, les mises à jour logicielles et la sécurité des appareils.

Ce partenariat renforce la position de Samsung en tant qu’acteur clé de la sécurité mobile, mettant la technologie haut de gamme au service de la souveraineté nationale.

« Nous tenons à remercier Airbus d’avoir sélectionné Samsung comme partenaire de confiance pour ce projet critique », a déclaré Frédéric Fauchère, directeur de la division BtoB Mobile Experience chez Samsung Electronics France. « L’innovation, la qualité et la résistance de nos appareils mobiles durcis étaient autant de critères de choix pour Airbus. Nous sommes fiers d’avoir l’opportunité de mettre notre technologie au service des moyens de communication des forces françaises de sécurité et de secours.

“Être sélectionné pour travailler sur un service aussi important et critique est un honneur que nous prenons au sérieux”, a déclaré KC Choi, EVP et Head of Global Mobile B2B Team, MX Business chez Samsung Electronics. “Nous avons passé des années à construire nos appareils pour offrir le meilleur en matière de conception, de sécurité, de fonctionnalité et de durabilité et nous sommes ravis de voir ces appareils renforcés faire partie de projets majeurs tels que le réseau radio du futur.”

Eric Davalo, Director of Sales & Programs Europe chez Airbus SLC a déclaré : « La sécurité est un domaine particulièrement exigeant et Samsung Electronics s’est imposé comme le partenaire offrant la technologie leader (smartphones et tablettes) parfaitement adaptée aux interventions critiques des forces de sécurité et de secours. . Ce partenariat avec Samsung Electronics crée de nouvelles opportunités pour leur fournir des innovations de pointe.

