Samsung apporte One UI 3.1 pour les anciens produits phares et milieu de gamme Galaxy

Samsung a annoncé que One UI 3.1, qui a fait ses débuts sur la série Galaxy S21, fait son chemin vers une série d’appareils mettant en vedette les séries Galaxy S20 et Note20 de l’année dernière, ainsi que les appareils pliables Galaxy Z Flip et Z Fold2. En outre, les téléphones des séries Galaxy S10 et Note10 de 2019, ainsi que le Galaxy Fold d’origine et plusieurs membres de la série A de 2020 et 2019 reçoivent également la mise à jour, bien que la disponibilité varie selon les régions et l’opérateur.

La nouvelle mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités de caméra, un enregistrement multi-microphone, un écran de confort oculaire, un partage privé et un commutateur automatique pour vos Galaxy Buds. Il existe la fonction améliorée de prise unique qui enregistre automatiquement divers formats de photos et de vidéos à partir des appareils photo de votre appareil.

Un autre nouvel ajout est l’outil Gomme d’objet qui vous aide à couper les objets indésirables de vos photos en un seul clic.

L’enregistrement Multi Mic trouvé en mode Pro Video est exclusif aux séries Galaxy S20, S20 FE, Note20, Z Fold2, Z Flip 5G et vous permet de collecter l’audio à la fois de votre téléphone et d’un appareil Bluetooth connecté tel que les Galaxy Buds Pro de Samsung.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons le Eye Comfort Shield de Samsung, qui ajuste automatiquement la lumière bleue tout au long de la journée pour garder vos yeux frais et vous aider à vous endormir plus facilement la nuit. Le partage privé est une fonctionnalité astucieuse qui vous permet de supprimer les métadonnées telles que les emplacements sur les photos lorsque vous les partagez et vous permet de choisir pendant combien de temps le fichier est disponible pour l’autre côté.









Мulti Mic, Eye Comfort Shield et partage privé

La fonction Auto Switch vous aide à passer d’un appareil Galaxy à un autre de manière transparente avec vos écouteurs Galaxy Buds Pro, Live et Buds +.

Liste des appareils recevant One UI 3.1:

