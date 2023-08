Samsung apporte les nouvelles fonctionnalités Z Flip 5, Z Fold 5 aux anciens appareils pliables

Les anciens téléphones Z Flip et Z Fold de Samsung sont sur le point de pouvoir effectuer quelques nouvelles astuces. Mardi, la société a déclaré que les fonctionnalités de sa mise à jour du système d’exploitation One UI 5.1.1, qui a fait ses débuts avec ses nouveaux Z Flip 5 et Fold 5, commenceront à se répercuter sur les téléphones plus anciens, à commencer par les Z Flip 4 et Z Fold 4 ce mois-ci. .

Le déploiement suggère que Samsung souhaite créer une expérience cohérente sur ses téléphones Z Flip et Z Fold alors qu’il cherche à généraliser les téléphones pliables. L’annonce suit L’événement Unpacked de Samsung fin juillet, où la société a présenté le Galaxy Z Flip 5, le Z Fold 5, la série Galaxy Watch 6 et la famille Galaxy Tab S9.

Regarde ça: Test du Samsung Galaxy Z Flip 5 : les téléphones à clapet redeviennent cool 07:45

Les mises à jour sont des modifications mineures qui devraient améliorer l’expérience logicielle du Z Flip et du Z Fold en mode Flex. Ce mode permet aux applications de passer à la partie supérieure de l’écran lorsque le Flip ou le Fold est plié à moitié, tout en affichant les commandes de l’appareil sur la partie inférieure de l’écran.

Avec la mise à jour, Samsung espère améliorer la façon dont les boutons et les commandes apparaissent sur la moitié inférieure de l’écran, afin qu’ils soient plus faciles à atteindre et à personnaliser. Les propriétaires de Flip et Fold pourront afficher ou masquer les commandes du mode Flex sur l’écran inférieur, et le bouton de lecture multimédia apparaîtra également dans ce panneau lors de la diffusion de vidéos.

Samsung indique qu’en plus d’arriver sur les Z Fold 4 et Z Flip 4 ce mois-ci, la mise à jour viendra sur les Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2 et Z Flip. Cependant, il n’a pas précisé de délai pour ces appareils. Ces ajouts correspondent à la tendance de Samsung à prendre en charge les appareils plus anciens avec de nouveaux logiciels. Par exemple, il fournit à ses téléphones quatre générations de mises à jour Android alors que ses concurrents n’en proposent généralement que trois.

Samsung étend également de nouvelles fonctionnalités logicielles de la série Galaxy Tab S9 et de la famille Galaxy Watch 6 aux anciennes tablettes et montres intelligentes. Pour les tablettes, cela inclut le glisser-déposer à deux mains et la possibilité de basculer plus facilement entre les modes pop-up et multi-fenêtres de Samsung. La fenêtre contextuelle ouvre une application dans une fenêtre plus petite, tandis que la multi-fenêtre est la version Samsung du mode écran partagé. Il existe également une barre des tâches améliorée qui vous permet d’accéder à jusqu’à quatre applications récentes.

Ces fonctionnalités arriveront sur la famille Galaxy Tab S8, la famille Tab S7, la Tab S6 Lite, la Tab A8, la Tab A7 Lite, la Tab Active 3 et la Tab Active 4 Pro. Les nouvelles fonctionnalités de la tablette devraient également fonctionner sur le Galaxy Z Fold 4.

Les utilisateurs de Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4 et Watch 4 Classic bénéficieront d’une interface utilisateur mise à jour avec des données de sommeil plus détaillées, des zones de fréquence cardiaque personnalisées, un nouveau mode d’enregistrement des courses sur les pistes et une prise en charge de la course et de la marche dans le Le mode Route Workout de la Galaxy Watch 5 Pro, entre autres fonctionnalités. Les notifications de rythme cardiaque irrégulier arrivent également sur les séries Galaxy Watch 5 et Watch 4.

Les mises à jour sont un autre signe que les géants de la technologie offrent de nouvelles fonctionnalités plus significatives par le biais de logiciels, car les mises à niveau matérielles ont semblé moins spectaculaires d’une année sur l’autre. La plus grande mise à jour de la série Galaxy S23, par exemple, est le capteur d’appareil photo de 200 mégapixels du modèle Ultra, tandis que les S23 et S23 Plus ont reçu de modestes mises à jour des performances et de l’autonomie de la batterie.

Apple a adopté une approche similaire, en particulier avec l’Apple Watch, qui a obtenu des mises à jour utiles comme le mode basse consommation et une suite de nouvelles fonctionnalités d’entraînement dans la mise à jour WatchOS 9 de l’année dernière.

En apportant de nouvelles mises à jour aux appareils plus anciens, Samsung met davantage l’accent sur les logiciels, dans l’espoir de donner un nouveau souffle aux produits vieillissants tout en poursuivant ses efforts pour établir un écosystème d’appareils qui rivalise avec celui d’Apple. C’est particulièrement important avec des appareils aussi chers que les Z Flip et Z Fold de Samsung, qui commencent respectivement à 1 000 $ et 1 800 $.