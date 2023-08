Samsung apporte les dernières expériences Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Tab S9 et Watch6 aux appareils précédents – Samsung Global Newsroom

La mise à jour de Samsung est destinée à offrir à plus d’utilisateurs une commodité accrue dans l’ensemble de l’écosystème Samsung Galaxy.

Samsung apporte certaines fonctionnalités de la dernière interface utilisateur One aux générations d’appareils précédentes1 via une nouvelle mise à jour. Cette version historique fait partie de la mission continue de l’entreprise d’améliorer l’écosystème Galaxy pour aider à maximiser la productivité mobile et les expériences de divertissement des utilisateurs. La mise à jour aidera à apporter les principales innovations lancées sur les séries Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Tab S9 et Watch6 à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde.

Afin de fournir une expérience d’appareil plus transparente et améliorée aux utilisateurs, la mise à jour logicielle One UI 5.1.1 arrivera sur les appareils Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 à partir de ce mois-ci, avec les appareils Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2 et Z Flip recevant la mise à jour séquentiellement. Les utilisateurs de Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active3 et Tab Active4 Pro sont également prêts à profiter de plusieurs nouvelles fonctionnalités centrées sur l’utilisateur dans le cadre de la mise à jour One UI 5.1.1. De plus, les utilisateurs de Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 et Watch4 Classic bénéficieront des principales mises à jour de la mise à jour One UI 5 Watch.

Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont ces dernières mises à jour sont conçues pour offrir un tout nouveau niveau d’innovation et de productivité directement à portée de main.

Ouvrez de nouvelles façons d’interagir avec votre appareil

One UI 5.1.1 aide les utilisateurs de Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 à profiter de leurs médias et contenus préférés plus facilement que jamais avec le mode Flex,2 grâce à une gamme de caractéristiques et de fonctionnalités améliorées.

Cette mise à niveau vous permet désormais d’afficher ou de masquer plus facilement votre panneau de mode flexible. Lorsque vous pliez votre téléphone en mode Flex,2 l’icône du panneau flottera sur l’écran, vous permettant un accès facile. Profitez d’une expérience Flex Mode Panel plus personnalisée en faisant simplement glisser et déposer l’icône sur la barre d’outils. Ce panneau personnalisable offre aux utilisateurs un accès facile à des fonctionnalités telles que Multi Window,3 pavé tactile, capture d’écran et plus encore.

Avec la nouvelle mise à jour, le bouton de la barre de lecture multimédia — complet avec une avance rapide et un retour rapide de 10 secondes et un accès aux fonctionnalités — est présenté à un endroit pratique lorsque le panneau du mode Flex s’active. Vous pouvez également appuyer vers le bas pour parcourir plus facilement la barre de progression de votre média. Lorsque vous regardez un film en mode Flex,2 vous pouvez tirer le meilleur parti de votre contenu préféré en rembobinant ou en avançant rapidement en un seul clic avec votre barre d’outils personnalisée du panneau de mode Flex. Ou, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre multiple3 pour répondre à un message ou parcourir des avis en ligne, le tout sans interrompre votre visionnage.

Faites-en plus à la fois pour des expériences d’appareils plus polyvalentes

L’expérience multitâche pour les pliables et les tablettes est appelée à s’améliorer. Tout en profitant d’une vidéo à l’aide de votre Galaxy Z Fold4, Z Flip4 ou Tab S8, vous pouvez facilement ouvrir Samsung Internet dans une fenêtre contextuelle pour rechercher quelque chose, tout en continuant à lire votre contenu. Lorsque vous avez terminé de naviguer, la fenêtre peut être facilement déplacée vers le bord de l’écran, où elle s’enclenchera désormais de manière transparente. Si vous souhaitez accéder à nouveau à Samsung Internet, appuyez simplement sur la fenêtre contextuelle pour ouvrir la fenêtre à son emplacement précédent.

Passez intuitivement de la fenêtre contextuelle à la fenêtre multiple3 en appuyant longuement sur la poignée en haut de la fenêtre contextuelle. La nouvelle mise à jour prend en charge un lancement et un contrôle plus faciles de votre écran, vous permettant de basculer en toute transparence vers la vue fractionnée et de contrôler facilement votre écran en appuyant longuement sur la poignée de vue contextuelle.

Glisser-déposer à deux mains4 est désormais pris en charge sur l’écran principal de votre pliable et de votre tablette, vous permettant d’ouvrir l’application souhaitée d’une main, puis d’utiliser l’autre pour faire glisser un fichier, une icône d’application ou un autre élément dans votre dossier ou emplacement cible. Cette mise à jour permet de partager encore plus rapidement plusieurs photos de votre galerie avec un ami via une application de messagerie.

Avec la dernière mise à jour, les utilisateurs de Galaxy Z Fold4 et Tab S8 peuvent débloquer une productivité de niveau supérieur pour le travail et les loisirs grâce à des ajouts innovants à la barre des tâches.5 Maintenant, la barre des tâches5 permet une commutation de tâche ultra-rapide avec un accès à jusqu’à quatre applications récentes.

Faites passer votre parcours de bien-être au niveau supérieur et exprimez-vous avec Galaxy Watch6

La mise à jour One UI 5 Watch apporte des fonctionnalités de bien-être plus personnalisées7 conçu pour vous aider à atteindre une meilleure santé, ainsi que des options de style plus personnalisables qui peuvent correspondre parfaitement à votre style de vie, aux séries Galaxy Watch5 et Watch4.

Avec la fonction de gestion du sommeil améliorée,8 les utilisateurs peuvent mieux comprendre leurs habitudes de sommeil personnelles grâce à une interface utilisateur plus intuitive avec une analyse détaillée des facteurs de score de sommeil,9 Cohérence du sommeil et symboles des animaux du sommeil,dix Les utilisateurs peuvent également accéder au coaching du sommeildix directement depuis leur poignet, ce qui leur permet de suivre leurs progrès plus facilement et de rester motivés tout au long de la journée.

De plus, le maintien d’un environnement propice au sommeil est important pour une bonne nuit de sommeil. Lorsqu’il est temps d’aller au lit, votre Galaxy Watch peut vous aider à définir l’environnement de sommeil optimal en ajustant automatiquement les paramètres des appareils domestiques connectés.11 De plus, lorsque le mode veille est activé, le capteur infrarouge LED invisible de la montre s’active pour minimiser même les plus petites distractions.

La mise à jour One UI 5 Watch vous permet de profiter d’outils de fitness personnalisés qui vous permettent de définir vos propres objectifs de fitness — et de les atteindre. La fonction de zone de fréquence cardiaque personnalisée analyse vos capacités physiques12 et établit cinq niveaux d’intensité de course optimaux, et en plus des plus de 100 trackers d’entraînement existants, vous pouvez désormais enregistrer vos courses sur la piste avec Track Run et même créer et suivre votre propre routine d’entraînement avec la fonction d’entraînement personnalisé. Pour les utilisateurs de Galaxy Watch5 Pro, encore plus de fonctionnalités GPX améliorées13 sont disponibles, les utilisateurs étant désormais en mesure d’explorer et de conquérir de nouveaux itinéraires plus facilement via la base de données de fichiers GPX.14 De plus, vous pouvez facilement rechercher et télécharger divers fichiers d’itinéraire GPX autour de votre emplacement. La fonctionnalité Route Workout a été étendue pour prendre en charge la course et la marche, ainsi que la randonnée et le vélo.

Les utilisateurs de Galaxy Watch sont prêts à bénéficier d’une surveillance de la santé encore plus améliorée grâce à la notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN)15 fonctionnalité. IHRN est désormais disponible pour ces utilisateurs des séries Galaxy Watch5 et Watch4,16 en leur fournissant des informations plus complètes sur la santé cardiaque.

De plus, les utilisateurs de Galaxy Watch5 et Watch4 ont accès à une sélection encore plus large de cadrans élégants et informatifs17 capable de correspondre parfaitement à leur style et à leurs objectifs. À venir cet automne, les utilisateurs de Galaxy Watch Active2 et Galaxy Watch3 pourront également profiter de certains de ces nouveaux cadrans de montre — Temps étiré et perpétuel — pour s’exprimer avec style.

Expérience améliorée de l’écosystème galactique18

La dernière mise à jour One UI optimise le contrôle de la caméra du smartphone pour les utilisateurs. Avec l’ajout d’un bouton d’accès rapide dédié sur votre Galaxy Watch, vous pouvez plus facilement contrôler à distance l’appareil photo de votre Galaxy Z Flip4 couplé directement depuis votre poignet pour changer de mode de caméra de manière transparente et même effectuer un zoom avant ou arrière.

1 Le terme « générations précédentes d’appareils » fait référence aux modèles sortis avant la sortie des séries Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Tab S9 et Watch6. La mise à jour One UI est prise en charge sur les appareils de la génération suivante comme suit : Galaxy Z Fold : modèles Z Fold4, Z Fold3 et Z Fold2. Galaxy Z Flip : Z Flip4, Z Flip3 et Z Flip. Galaxy Tab : Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active3 et Tab Active4 Pro. Montre Galaxy : Watch5, Watch5 Pro, Watch4 et Watch4 Classic. La mise à jour logicielle arrivera d’abord sur les séries Galaxy Z Fold4, Z Flip4, Tab S8 et Watch5, puis sera disponible séquentiellement pour les générations précédentes.

2 Le mode Flex est pris en charge à des angles compris entre 75° et 115°.

3 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge Multi Window ou App Pair.

4 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le glisser-déposer à deux mains.

5 Fonctionnalité de la barre des tâches prise en charge sur l’écran principal uniquement.

6 La disponibilité des fonctionnalités et le support peuvent varier selon le marché, l’opérateur et le modèle.

7 Destiné uniquement à des fins générales de bien-être et de remise en forme. Non destiné à être utilisé dans la détection, le diagnostic, le traitement, la surveillance ou la gestion de toute condition médicale ou maladie. Toute information relative à la santé accessible via l’appareil et/ou ses applications ne doit pas être considérée comme un avis médical. Les utilisateurs doivent demander tout avis médical à un médecin. Certaines fonctionnalités peuvent varier selon le marché, l’opérateur ou l’appareil jumelé.

8 Les fonctionnalités de sommeil sont uniquement destinées à des fins générales de bien-être et de remise en forme. Les mesures sont pour votre référence personnelle seulement. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils.

9 Affiché sur un smartphone jumelé.

dix Nécessite des données de sommeil d’au moins 7 jours, dont 2 jours de repos.

11 Disponible sur les appareils intelligents enregistrés auprès de SmartThings. Nécessite la dernière version des applications mobiles Samsung Clock et SmartThings.

12 Afin de mettre à jour les plages de chaque zone de fréquence cardiaque pour la course en fonction des capacités cardiopulmonaires, l’utilisateur doit courir à l’extérieur pendant plus de 10 minutes à une vitesse constante de 4 km/h ou plus.

13 La fonction GPS nécessite une connexion Internet. Peut être utilisé sur les modèles LTE sans smartphone couplé. Les modèles non LTE nécessitent une connexion Bluetooth à leur smartphone couplé.

14 Les fonctionnalités sont prises en charge via l’application mobile Samsung Health.

15La disponibilité de la fonction de notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN) peut varier selon le pays ou la région en raison des restrictions d’obtention de l’approbation en tant que dispositif médical logiciel. Ne fonctionne que sur les montres et les smartphones achetés dans les pays où le service est actuellement disponible. Non destiné à fournir une notification sur chaque épisode ou rythme irrégulier suggérant une fibrillation auriculaire et l’absence de notification n’est pas destinée à indiquer qu’aucun processus pathologique n’est présent. Non destiné aux utilisateurs souffrant d’autres arythmies connues ou aux utilisateurs de moins de 22 ans. Les utilisateurs ne doivent pas interpréter ou prendre des mesures cliniques basées sur les prédictions faites sans consultation d’un professionnel de la santé qualifié. Pris en charge via l’application Samsung Health Monitor.

16 La mise à jour de la fonctionnalité IHRN sur les séries Galaxy Watch5 et Watch4 commence en Corée et aux États-Unis et sera progressivement étendue à d’autres marchés.

17 La disponibilité peut varier selon le marché ou le modèle.

18 La disponibilité peut varier selon le marché, le modèle et les appareils connectés.