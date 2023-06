Samsung apporte le Galaxy S23 Ultra en rouge en bleu ciel dans des magasins hors ligne en Inde

Samsung a lancé le Galaxy S23 Ultra dans les couleurs Noir, Vert, Lavande et Crème sur tous les marchés. Certains pays ont également des versions en Graphite, Lime, Sky Blue et Red, mais elles étaient exclusivement vendues sur la boutique en ligne de Samsung.

La société a annoncé que les options rouge et bleu sont désormais également disponibles dans les magasins physiques Samsung Experience en Inde, ainsi que chez d’autres détaillants.









Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung India propose le Galaxy S23 Ultra en rouge et bleu uniquement avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le prix est de 124 999 INR, ce qui équivaut à 1 525 $/1 390 €. À titre de comparaison, le même prix en Europe vous donne la version 512 Go, tandis que les clients américains peuvent opter pour l’option 1 To, même si les appareils utilisés en Inde sont fabriqués dans le pays asiatique.

Les institutions financières locales en Inde proposent un programme de deux ans avec un paiement mensuel de 4 875 INR. Il existe une remise instantanée de 8 000 INR avec les offres des banques HDFC sur les cartes de crédit et de débit et une remise supplémentaire de 10 000 INR sur l’échange d’un téléphone plus ancien.

Source