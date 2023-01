Samsung apporte le Galaxy A14 5G et le Galaxy A23 5G en Inde

Samsung étend son portefeuille 5G en Inde avec deux smartphones abordables – le Galaxy A14 5G et le Galaxy A23 5G.

Les ventes débuteront le mercredi 18 janvier sur Samsung.com via Live Commerce. D’autres magasins en ligne et hors ligne proposeront les smartphones à partir du vendredi 20 janvier.

Le Samsung Galaxy A23 5G a été introduit pour la première fois en septembre 2022 avec une batterie de 5 000 mAh et un chipset Snapdragon 695. Il sera vendu en Inde en deux combinaisons de mémoire – 6/128 Go et 8/128 Go, tandis que les choix de couleurs sont Argent, Bleu clair et Orange.

Les prix sont de 22 999 INR (280 $/260 €) et 24 999 INR (305 $/285 €), selon le choix de la RAM, et les utilisateurs peuvent obtenir une remise en argent de 2 000 INR (25 $/22 €) avec certaines transactions bancaires.

Le Samsung Galaxy A14 5G partage certaines caractéristiques avec son frère A23, comme l’écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et la batterie de 5 000 mAh. En plus de cela, il est livré avec les derniers Android 13 et One UI 5 prêts à l’emploi. Cependant, nous n’avons ici que trois caméras, un chipset plus abordable et moins de RAM et de stockage interne.

Proposé en rouge foncé, vert clair ou noir, le Galaxy A14 5G coûte 16 499 INR (202 $/185 €) pour la version 4/64 Go, 18 999 INR (232 $/215 €) pour 6/128 Go et 20 INR, 999 (257 $/237 €) pour 8/128 Go. Les utilisateurs peuvent obtenir une remise en argent de 1 500 INR (18 $/17 €) avec des transactions bancaires.

