Samsung apporte le capteur de caméra ISOCELL JN1 avec 0,64 um pixels

Samsung vient de présenter son dernier capteur d’appareil photo – il s’appelle ISOCELL JN1 et contient 50 MP avec de nombreuses améliorations matérielles et logicielles. La taille d’un seul pixel n’est que de 0,64 m, ce qui est le plus petit jamais produit par la société coréenne, tandis que le capteur est de 1/2,76″.

Le capteur est conçu pour « tous les smartphones, du milieu de gamme au produit phare ». Il dispose d’ISOCELL 2.0, qui, selon Samsung, est une technologie d’isolation avancée des pixels. En théorie, cela devrait améliorer la sensibilité à la lumière et la fidélité des couleurs avec des matériaux améliorés entre les filtres de couleur, alors qu’en réalité, cela signifie des couleurs plus vives.

L’ISOCELL JN1 est doté de la technologie Tetrapixel qui lie essentiellement quatre pixels voisins de la formation Tetra Bayer en un seul gros pixel de 1,28 um pour des images lumineuses de 12,5 MP avec moins de bruit. Il existe également une prise en charge du HDR inter-scène – essentiellement, l’appareil photo prend une photo avec une exposition longue et une sensibilité ISO élevée et une autre avec une exposition courte et une sensibilité ISO faible, puis les combine pour visualiser à la fois les hautes lumières et les ombres.

La fonction de détection de phase est également améliorée et porte désormais le nom de Double Super PD. Samsung a repensé la micro-lentille au-dessus des pixels de l’ISOCELL JN1, ce qui améliorerait la mise au point automatique dans les moments rapides d’action. Il existe également un support 4K @ 60fps (qui fonctionnerait si le chipset du smartphone le prend également en charge) et 1080p @ 240 fps.

Samsung a déclaré que l’ISOCELL JN1 est déjà en production de masse, sans dire quand nous devrions nous attendre à des téléphones avec le nouveau capteur 50 MP.

