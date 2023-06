Samsung apporte la notification de rythme cardiaque irrégulier à la Galaxy Watch sur 13 marchés – Samsung Global Newsroom

Nouvelle fonctionnalité de notification de rythme cardiaque irrégulier ajoutée à la surveillance existante de l’ECG et de la pression artérielle pour aider les utilisateurs à suivre les rythmes cardiaques anormaux et à obtenir des informations plus approfondies sur la santé cardiaque

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la fonction de notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN)1 sur l’application Samsung Health Monitor2 sera bientôt disponible sur 13 marchés à partir de cet été. Combiné avec la pression artérielle de l’application3 et électrocardiogramme (ECG)4 surveillance, la fonction IHRN détecte les rythmes cardiaques suggérant une fibrillation auriculaire (AFib), aidant les utilisateurs de Galaxy Watch à comprendre leur santé cardiaque de manière plus complète.

La fonction IHRN a été approuvée par le ministère coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) la semaine dernière, suite à l’autorisation récente de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il sera également introduit en Argentine, en Azerbaïdjan, au Costa Rica, en République dominicaine, en Équateur, en Géorgie, au Guatemala, à Hong Kong, en Indonésie, au Panama, aux Émirats arabes unis, ainsi qu’en Corée et aux États-Unis, portant le total à 13 marchés.

Parallèlement au suivi ECG à la demande, la fonction IHRN vérifie les rythmes cardiaques irréguliers en arrière-plan et avertit l’utilisateur d’une activité potentielle d’AFib. Avec la tension artérielle et la fréquence cardiaque existantes5 surveillance, les utilisateurs peuvent obtenir des informations encore plus approfondies sur leur santé cardiovasculaire.

Depuis son lancement en 2020, l’application Samsung Health Monitor s’est étendue à 74 marchés6 à travers le monde. Plus de 15 millions d’utilisateurs de Galaxy Watch ont suivi leur tension artérielle et leur ECG directement depuis leur poignet, obtenant une meilleure image de leur santé cardiaque en surveillant et en enregistrant en permanence leur tension artérielle et leur rythme cardiaque.

« Les maladies cardiovasculaires restent l’une des principales causes de décès dans le monde, et nous nous engageons à donner à nos utilisateurs les moyens de rester informés sur leur santé cardiaque en fournissant des outils de surveillance, notamment la mesure de la pression artérielle et la notification d’un rythme cardiaque irrégulier », a déclaré Hon Pak. , vice-président et chef de l’équipe de santé numérique, MX Business chez Samsung Electronics. « Nous explorons constamment de nouvelles façons d’aider les utilisateurs de Galaxy Watch à obtenir des informations plus approfondies sur leur santé et leur bien-être sans effort, jour et nuit. »

La fonction de notification de rythme cardiaque irrégulier sera d’abord disponible sur les prochains appareils Galaxy Watch plus tard cette année, dans le cadre de la nouvelle montre One UI 5, puis étendue aux éditions précédentes.7

1 La fonction IHRN n’est pas destinée à fournir une notification sur chaque épisode de rythme irrégulier suggérant une fibrillation auriculaire et l’absence de notification n’est pas destinée à indiquer qu’aucun processus pathologique n’est présent. Il n’est pas destiné aux utilisateurs souffrant d’autres arythmies connues.

2 La disponibilité peut varier selon le marché ou l’appareil. En raison des restrictions du marché concernant l’obtention d’une approbation/enregistrement en tant que logiciel en tant que dispositif médical (SaMD), il ne fonctionne que sur les montres et les smartphones achetés sur les marchés où le service est actuellement disponible (cependant, le service peut être restreint lorsque les utilisateurs se rendent dans des marchés). Cette application ne peut être utilisée que pour mesurer à partir de 22 ans.

3 La fonction Tension artérielle n’est disponible que sur certains marchés. Pour garantir la précision, les utilisateurs doivent calibrer leur appareil toutes les quatre semaines avec un brassard de tensiomètre traditionnel. La fonction BP ne peut pas diagnostiquer l’hypertension, d’autres conditions ou rechercher les signes d’une crise cardiaque. Il n’est pas destiné à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement par un professionnel de la santé qualifié.

4 La fonction ECG n’est disponible que sur certains marchés. Il n’est pas destiné à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement. La fonction n’est pas destinée aux utilisateurs souffrant d’arythmies connues autres que AFib. Les utilisateurs ne doivent pas interpréter ou prendre des mesures cliniques en fonction de la sortie de l’appareil sans consulter un professionnel de la santé qualifié.

5 Pris en charge via l’application Samsung Health. La fonction est destinée uniquement à des fins générales de bien-être et de remise en forme. Non destiné à être utilisé dans la détection, le diagnostic ou le traitement de toute condition médicale ou maladie. La disponibilité peut varier selon le marché ou l’appareil.

6 Disponible en Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, île Christmas, îles Cocos (Keeling), Costa Rica, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, République dominicaine, Équateur, El Salvador , Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Guatemala, Hong Kong, Honduras, Hongrie, Islande, Indonésie, Israël, Irlande, Italie, Corée, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malaisie, Malte, Mayotte, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Île Norfolk, Norvège, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Réunion, Roumanie, Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Türkiye , Royaume-Uni, Ukraine, Émirats arabes unis, États-Unis, Venezuela et Vietnam.

7 La disponibilité peut varier selon le marché, l’opérateur, le modèle ou un smartphone couplé. Disponible sur la série Galaxy Watch4 et les modèles ultérieurs.