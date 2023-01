Samsung apporte la Galaxy Watch5 Golf Edition au Royaume-Uni

Samsung a lancé une nouvelle édition spéciale de la Galaxy Watch5, appelée Golf Edition en août. Cette version du portable est livrée avec un corps noir et de nouvelles sangles, ainsi que des fonctionnalités personnalisées pour les golfeurs via l’application Smart Caddy.

Il est déjà en vente en Corée du Sud et aux États-Unis, et maintenant le Royaume-Uni l’obtient enfin également.

La Galaxy Watch5 Golf Edition est disponible dans les trois versions – vanille dans les tailles 40 mm et 44 mm, et la variante Pro 45 mm. La principale différence par rapport aux versions régulières est le logiciel, car le portable est livré avec le Smart Caddy préinstallé, qui dispose d’une base de données de plus de 40 000 cours à travers le monde.

Il apporte le suivi du golf, le coaching, des repères visuels et audio pour une meilleure expérience de jeu, et toutes les autres fonctionnalités que la Watch5 offre déjà en tant que portable Samsung. Toutes les versions sont uniquement Bluetooth et ne diffèrent pas en termes de poids, de mémoire ou de toute autre spécification par rapport aux versions non Golf.

Samsung propose la variante Galaxy Watch5 40 mm pour 319 £, tandis que la version 44 mm est de 339 £. La Galaxy Watch5 Pro Golf Edition coûte 479 £. Toutes les options sont disponibles en précommande sur le site Web de Samsung, tandis que les ventes commencent le 26 janvier.

