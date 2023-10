Samsung apporte la fonctionnalité d’apnée du sommeil à la Galaxy Watch après approbation du ministère coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique – Samsung Global Newsroom

Une nouvelle fonctionnalité rejoint l’application Samsung Health Monitor pour permettre à davantage de personnes de découvrir l’apnée du sommeil à un stade précoce

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la nouvelle fonctionnalité d’apnée du sommeil1 sur l’application Samsung Health Monitor2 a été approuvé par le ministère coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) et sera présent dans la série Galaxy Watch en Corée au début de l’année prochaine. Cette nouvelle fonctionnalité devrait permettre à davantage de personnes de détecter les symptômes de l’apnée obstructive du sommeil à un stade précoce, qui souvent ne sont ni diagnostiqués ni traités.

« Samsung reste déterminé à fournir des technologies avancées aux appareils portables Galaxy qui aident davantage de personnes à mieux comprendre et à prendre le contrôle de leur bien-être », a déclaré Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe de santé numérique, MX Business chez Samsung Electronics. « Avec la nouvelle fonctionnalité d’apnée du sommeil de la série Galaxy Watch, nous fournissons aux utilisateurs un outil simple et proactif pour reconnaître ce trouble dès les premiers stades possibles, avant que leur état ne s’aggrave. »

Considérée comme une maladie courante mais grave, l’apnée du sommeil empêche une personne de respirer pendant son sommeil, ce qui peut entraîner des perturbations de l’approvisionnement en oxygène, une qualité du sommeil inférieure et d’autres complications de santé telles que l’hypertension, des troubles cardiaques, un accident vasculaire cérébral ou des troubles cognitifs. Selon la National Sleep Foundation, environ 25 pour cent des hommes et 10 pour cent des femmes aux États-Unis souffrent d’apnée obstructive du sommeil.3 dont beaucoup ne parviennent pas à reconnaître leurs symptômes ou à consulter un médecin. La nouvelle fonctionnalité d’apnée du sommeil est conçue pour permettre à davantage de personnes de détecter de manière proactive les symptômes de la maladie, d’encourager une découverte plus précoce et de réduire davantage le risque de complications liées à la santé.

En tirant parti du capteur BioActive de la Galaxy Watch, la fonction d’apnée du sommeil surveille les niveaux d’oxygène dans le sang pendant le sommeil et identifie l’apnée obstructive du sommeil modérée à sévère en analysant la façon dont les valeurs d’oxygène dans le sang détectées se transforment en apnée/hypopnée, puis estime l’indice d’apnée-hypopnée (IAH). Les utilisateurs doivent simplement suivre leur sommeil deux fois, chaque fois plus de 4 heures, dans un délai de 10 jours pour évaluer s’ils présentent ces symptômes.

La nouvelle fonctionnalité d’apnée du sommeil de la Galaxy Watch rejoint la surveillance de la pression artérielle,4 détection par électrocardiogramme (ECG)5 et notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN)6 en tant que dernier ajout à l’application Samsung Health Monitor, permettant aux utilisateurs de mieux comprendre leur santé globale, directement depuis leur poignet. Il sera disponible sur la série Galaxy Watch en Corée via les mises à jour de l’application Samsung Health Monitor à partir du début de l’année prochaine.7

1 La fonction d’apnée du sommeil n’est qu’un outil de pré-diagnostic. Il ne vise pas à remplacer le diagnostic ou le traitement par un professionnel de la santé qualifié. Si vous ne vous sentez pas bien, contactez votre médecin, même si la montre ne détecte pas d’apnée du sommeil. N’utilisez PAS cette fonctionnalité si vous avez déjà reçu un diagnostic d’apnée du sommeil. Votre Galaxy Watch ne peut pas détecter tous les cas d’apnée obstructive du sommeil. La montre vérifie uniquement l’éventuelle apnée obstructive du sommeil modérée à sévère et ne peut pas détecter l’apnée centrale du sommeil.

2 La disponibilité peut varier selon le marché ou l’appareil. En raison des restrictions du marché concernant l’obtention de l’approbation/l’enregistrement en tant que logiciel en tant que dispositif médical (SaMD), il ne fonctionne que sur les montres et les smartphones achetés sur les marchés où le service est actuellement disponible (cependant, le service peut être restreint lorsque les utilisateurs se rendent dans des pays sans service). marchés). Cette application ne peut être utilisée que pour mesurer les personnes âgées de 22 ans et plus.

3 Fondation nationale du sommeil : https://www.thensf.org/do-i-have-obstructive-sleep-apnea/

4 La fonction Pression artérielle n’est disponible que sur certains marchés. Pour garantir l’exactitude, les utilisateurs doivent calibrer leur appareil toutes les quatre semaines avec un brassard de tensiomètre traditionnel. La fonction BP ne peut pas diagnostiquer l’hypertension, d’autres conditions, ni rechercher les signes d’une crise cardiaque. Il ne vise pas à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement par un professionnel de la santé qualifié.

5 La fonction ECG n’est disponible que sur certains marchés. Il n’est pas destiné à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement. Cette fonctionnalité n’est pas destinée aux utilisateurs souffrant d’arythmies connues autres que la fibrillation auriculaire. Les utilisateurs ne doivent pas interpréter ou prendre des mesures cliniques en fonction des résultats de l’appareil sans consulter un professionnel de la santé qualifié.

6 La fonction IHRN n’est pas destinée à fournir une notification pour chaque épisode de rythme irrégulier évocateur d’AFib et l’absence de notification n’est pas destinée à indiquer qu’aucun processus pathologique n’est présent. Il n’est pas destiné aux utilisateurs souffrant d’autres arythmies connues.

7 La disponibilité peut varier selon le marché, l’opérateur, le modèle ou le smartphone couplé. Il sera disponible sur les séries Galaxy Watch6 et Watch5.