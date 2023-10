Samsung apporte la détection de l’apnée du sommeil aux séries Galaxy Watch 5 et 6 en Corée

Samsung a annoncé une nouvelle fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil disponible sur les modèles Galaxy Watch en Corée au début de l’année prochaine. La nouvelle fonctionnalité a reçu l’approbation du ministère coréen de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) et sera disponible pour les séries Galaxy Watch6 et Watch5 dans l’application Samsung Health Monitor au début de l’année prochaine pour les utilisateurs sud-coréens.

Avec la nouvelle fonctionnalité d’apnée du sommeil de la série Galaxy Watch, nous fournissons aux utilisateurs un outil simple et proactif pour reconnaître ce trouble dès les premiers stades possibles, avant que leur état ne s’aggrave. – Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe de santé numérique chez Samsung Mobile

Samsung affirme que les utilisateurs de Galaxy Watch seront en mesure de détecter les symptômes intrusifs de l’apnée du sommeil dès les premiers stades et d’avertir les utilisateurs de consulter un médecin. Les montres Galaxy dotées de capteurs BioActive pourront surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang pendant le sommeil. Ils analyseront comment les valeurs d’oxygène dans le sang détectées évoluent en apnée/hypopnée et obtiendront une estimation de l’indice d’apnée-hypopnée (IAH). La nouvelle fonctionnalité nécessitera deux sessions de suivi du sommeil avec plus de 4 heures de données pour évaluer si l’utilisateur présente des symptômes d’apnée du sommeil.

L’apnée du sommeil est un problème de santé courant dans le monde entier. Les personnes arrêtent de respirer pendant le sommeil, ce qui peut entraîner une diminution de l’apport d’oxygène au corps et d’autres complications de santé telles que l’hypertension, les troubles cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou les troubles cognitifs.

Source