Samsung apporte des œuvres d’art de classe mondiale au cadre grâce à une collaboration avec le Metropolitan Museum of Art – Samsung Global Newsroom

De Van Gogh à l’Égypte ancienne, les utilisateurs du Samsung Art Store peuvent choisir parmi 38 œuvres d’art renommées.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec le Metropolitan Museum of Art de New York pour amener certaines des œuvres d’art les plus précieuses du musée à The Frame. La sélection des œuvres emblématiques du Met sera dévoilée aujourd’hui sur Boutique d’art Samsung1 — qui permet aux utilisateurs de The Frame de transformer n’importe quel espace en affichant plus de 2 300 œuvres d’art, y compris des œuvres des artistes, des musées et des créateurs de tendances les plus distingués de l’industrie.

Les utilisateurs du Samsung Art Store peuvent choisir parmi 38 pièces provenant d’un large éventail de départements de conservation du Met, notamment l’aile américaine, l’art asiatique, l’art égyptien, les peintures européennes, l’art islamique et bien plus encore. L’offre comprend des reproductions numériques haute résolution d’œuvres d’art estimées dans une variété de cultures et de périodes hébergées au Met.

Les utilisateurs du Samsung Art Store peuvent exposer chez eux des œuvres d’art bien-aimées, notamment « La répétition du ballet sur scène » d’Edgar Degas (vers 1874) ; « Tournesols » de Vincent van Gogh (1887) ; « Nature morte aux pommes et au pot de primevères » de Paul Cézanne (vers 1890) ; et « Circus Sideshow » (« Parade du Cirque ») de Georges Seurat (1887-1888). Les propriétaires de The Frame peuvent également exposer des objets anciens tels qu’une amulette égyptienne en forme d’œil oudjat.2 (vers 1070-664 avant JC) et des trésors médiévaux, dont « La Licorne repose dans un jardin » (1495-1505), le célèbre textile français et néerlandais du sud des Tapisseries de la Licorne. Des œuvres d’art japonaises célèbres telles que « Sous le pont Mannen à Fukagawa » de Katsushika Hokusai (vers 1830-1832) ainsi que « Biographie illustrée concise du moine Nichiren : Calmer la mer orageuse à Tsunoda en exil sur l’île de Sado » d’Utagawa Kuniyoshi (1835-1836). ) sont également disponibles. En outre, la collection présente des œuvres d’art américaines d’importance historique comme « Washington Crossing the Delaware » d’Emanuel Leutze (1851).

« Depuis sa fondation en 1870, le Met s’efforce d’introduire l’art et la culture dans la vie quotidienne des visiteurs et des amateurs d’art du monde entier », a déclaré Josh Romm, responsable des licences et des partenariats mondiaux au Met. « Notre collaboration avec Samsung active cette mission d’une manière nouvelle et moderne, permettant aux consommateurs de profiter chez eux des œuvres emblématiques de la collection du Met. À mesure que les utilisateurs explorent la sélection et choisissent les œuvres à exposer, ce programme créera un nouveau dialogue sur l’art, la créativité et la technologie.

L’objectif du Met, à savoir révéler de nouvelles idées et des liens inattendus à travers le temps et les cultures à travers ses collections, justifie une collaboration judicieuse avec Samsung Art Store, l’une des plus grandes plateformes numériques de ce type. Présentant des œuvres d’art provenant de musées et de galeries du monde entier aux utilisateurs de The Frame dans 42 pays, Samsung Art Store explore siècles d’art, de maîtres anciens comme Botticelli, Leonardo, Goya et Van Gogh aux artistes contemporains comme Shinique Smith et bien d’autres à travers une programmation mensuelle diversifiée.

« Le Samsung Art Store est honoré de s’associer au Metropolitan Museum of Art pour présenter des œuvres d’art de renommée mondiale dans des millions de foyers à travers le monde », a déclaré Sang Kim, vice-président exécutif et directeur général de l’activité de services en Amérique du Nord chez Samsung Electronics. « Chez Samsung, nous travaillons constamment à redéfinir l’expérience de divertissement grâce à l’innovation technologique, et nous sommes ravis de nous associer à une institution aussi emblématique pour permettre aux utilisateurs de profiter pour la première fois des œuvres d’art culturellement significatives du Met via un système numérique moderne. toile dans le confort de leur foyer.

Samsung Art Store est disponible sur Le cadre de Samsung — un téléviseur intelligent 4K avec un milliard de nuances de couleurs et un cadre photo qui offre une télévision vive et réaliste lorsqu’il est allumé et de superbes œuvres d’art lorsqu’il est éteint. Son écran mat réduit considérablement les reflets de lumière pour une finition semblable à une toile, ce qui est parfait pour présenter les collections numériques du Samsung Art Store ainsi que des photographies et des œuvres d’art personnelles. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une collection de cadres TV en forme de cadre photo pour personnaliser leur espace et peuvent mettre à niveau le support mural mince inclus vers le nouveau support mural à rotation automatique.3 pour afficher le contenu verticalement ou horizontalement, afin que toutes les superbes œuvres d’art puissent être visualisées exactement comme l’artiste l’a prévu.

1 Un abonnement mono-utilisateur pour Samsung Art Store coûte 4,99 $/mois ou 49,90 $/an.

2 Une amulette œil oudjat est une amulette égyptienne ancienne qui représente l’œil guéri d’Horus, un ancien dieu égyptien. L’œil est souvent représenté comme un croisement entre l’œil humain et celui du faucon.

3 Le support mural à rotation automatique est vendu séparément et est compatible avec les modèles 2022-2023 de The Frame dans les tailles d’écran de 43″, 50″, 55″ et 65″.