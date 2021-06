Samsung apporte des fonctionnalités phares au marché plus large des smartphones avec le package multipuce LPDDR5 – Samsung Global Newsroom

Le premier uMCP LPDDR5 de l’industrie à être produit en masse et déployé sur des smartphones de milieu à haut de gamme, à partir de ce mois-ci

Samsung uMCP combine la mémoire LPDDR5 et le stockage UFS 3.1 NAND, offrant les performances, la capacité et l’efficacité les plus élevées de l’industrie pour rendre la fonctionnalité 5G accessible à de nombreux utilisateurs de smartphones

Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie de mémoire avancée, a annoncé aujourd’hui qu’il a commencé à produire en masse sa dernière solution de mémoire pour smartphone, le package multipuce LPDDR5 UFS (uMCP). L’uMCP de Samsung intègre la DRAM LPDDR5 la plus rapide avec le dernier flash NAND UFS 3.1, offrant des performances de niveau phare à un éventail beaucoup plus large d’utilisateurs de smartphones.

« Le nouvel uMCP LPDDR5 de Samsung s’appuie sur notre riche héritage d’avancées en matière de mémoire et de savoir-faire en matière d’emballage, permettant aux consommateurs de profiter d’expériences de streaming, de jeu et de réalité mixte ininterrompues, même sur des appareils de niveau inférieur », a déclaré Young-soo Sohn, vice-président de la Équipe de planification des produits de mémoire chez Samsung Electronics. « Alors que les appareils compatibles 5G deviennent de plus en plus courants, nous prévoyons que notre dernière innovation en matière de boîtier multipuce accélérera la transition du marché vers la 5G et au-delà, et contribuera à faire entrer le métaverse dans notre vie quotidienne beaucoup plus rapidement. »

Basé sur les dernières interfaces DRAM et NAND mobiles, l’uMCP de Samsung peut offrir une vitesse ultra-rapide et une capacité de stockage élevée à très faible puissance. Cette combinaison permettra à davantage de consommateurs de s’immerger dans de nombreuses applications 5G qui n’étaient auparavant disponibles que sur les modèles phares haut de gamme, notamment la photographie avancée, les jeux à forte intensité graphique et la réalité augmentée (AR). Ces capacités phares sont rendues possibles par une amélioration de près de 50 % des performances de la DRAM, de 17 gigaoctets par seconde (Go/s) à 25 Go/s, et un doublement des performances flash NAND, de 1,5 Go/s à 3 Go/s , par rapport à la précédente solution UFS 2.2 basée sur LPDDR4X.

Le nouvel uMCP aide également à maximiser l’efficacité de l’espace dans un smartphone en intégrant le stockage DRAM et NAND dans un seul boîtier compact qui ne mesure que 11,5 mm x 13 mm, ce qui laisse plus d’espace pour d’autres fonctionnalités. Avec des capacités DRAM allant de 6 gigaoctets (Go) à 12 Go et des options de stockage de 128 Go à 512 Go, le Samsung uMCP peut être facilement personnalisé pour répondre aux divers besoins des smartphones 5G dans les segments milieu et haut de gamme.

Samsung a terminé avec succès les tests de compatibilité de l’uMCP LPDDR5 avec plusieurs fabricants mondiaux de smartphones et s’attend à ce que ses appareils équipés de l’uMCP arrivent sur les marchés grand public à partir de ce mois-ci.