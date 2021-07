Samsung appelle à une collaboration au développement pour inaugurer une nouvelle ère de données – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a plaidé aujourd’hui pour s’adapter à la montée en puissance de technologies comme la 5G et l’IA, ainsi que l’explosion des données accélérée par COVID-19, avec la mémoire de demain qui devra offrir de nouvelles des niveaux de performances énergétiques et de connectivité sans précédent.

Dans un discours prononcé lors de la conférence Memory+ de la Global Semiconductor Alliance (GSA) 2021, Jinman Han, vice-président exécutif et responsable des ventes et du marketing mondiaux de la mémoire chez Samsung Electronics, a déclaré que Samsung était prêt à travailler avec l’ensemble de l’industrie pour développer la prochaine génération. solutions de mémoire qui seront nécessaires dans un proche avenir. La conférence GSA Memory+ est le premier événement de la Global Semiconductor Alliance, qui rassemble les communautés mondiales de la mémoire, de la logique et de la conception de systèmes pour discuter de l’évolution des architectures de mémoire et de système.

L’industrie de la mémoire a longtemps concentré ses efforts sur la satisfaction de la demande de capacités plus importantes et de vitesses plus rapides, ainsi que d’une bande passante plus élevée. Cependant, pour répondre à la demande croissante, l’industrie devra regarder au-delà des innovations individuelles et évaluer la situation dans son ensemble. Samsung s’est engagé à collaborer avec l’industrie dans ce domaine et a l’intention de diriger le développement de solutions de nouvelle génération.

L’augmentation massive et continue des données a révélé un besoin de changement révolutionnaire dans le calcul de la mémoire et les sous-systèmes. En réponse, Samsung a dirigé le développement de technologies pouvant être utilisées pour apporter aux architectures système existantes une mise à jour indispensable, notamment HBM-PIM, AXDIMM, Smart SSD et DRAM CXL.

Ayant été le premier dans l’industrie de la mémoire à utiliser la technologie de traitement EUV et HKMG, Samsung est particulièrement bien placé pour introduire une nouvelle ère d’innovations puissantes en matière de mémoire. La société a optimisé les performances thermiques en faisant progresser des innovations telles que la liaison hybride en cuivre (HCB), tandis que ses technologies V-NAND continuent de redéfinir la façon dont la mémoire est empilée.

« Je pense que notre industrie relèvera ce défi non pas en innovant de manière indépendante, mais en trouvant des solutions ensemble », a déclaré Han. « À l’avenir, nous développerons ensemble un nouvel écosystème informatique beaucoup plus puissant et durable, qui sera nécessaire pour façonner l’avenir numérique. »

Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour regarder la keynote.