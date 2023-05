Samsung annonce une notification de rythme cardiaque irrégulier approuvée par la FDA pour Galaxy Watch

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que la fonction de notification de rythme cardiaque irrégulier (IHRN)1 de l’application Samsung Health Monitor2 a reçu l’autorisation de la FDA. Avec la fonction d’électrocardiogramme (ECG) à la demande existante de l’application,3 la fonction IHRN surveille de manière proactive les rythmes cardiaques suggérant une fibrillation auriculaire (AFib), directement depuis leur poignet.

« Nous sommes ravis d’annoncer que la notification de rythme cardiaque irrégulier, conçue pour aider des millions de personnes dans le monde qui ne sont peut-être pas conscientes d’un risque cardiaque potentiel, a été autorisée par la FDA », a déclaré Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe de santé numérique, MX Business chez Samsung Electronics. « C’est encore un autre exemple de la façon dont Samsung priorise les solutions de sécurité proactives et permet aux utilisateurs de recevoir une compréhension plus globale de leur santé cardiovasculaire et globale. »

Les maladies cardiovasculaires restent l’une des principales causes de décès et de fibrillation auriculaire dans le monde — un type d’arythmie — est largement considéré comme un signe avant-coureur de problèmes cardiovasculaires majeurs qui peuvent augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et d’autres complications cardiovasculaires. De plus, certains cas de fibrillation auriculaire sont asymptomatiques ou même silencieux, laissant les gens inconscients de leur risque.

C’est pourquoi Galaxy Watch propose des outils pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leur santé cardiaque à l’aide du capteur Samsung BioActive, y compris l’enregistrement ECG à la demande et la fonction d’alerte HR4 qui détecte les fréquences cardiaques anormalement élevées ou basses. L’ajout de la nouvelle fonctionnalité IHRN permet aux utilisateurs de Galaxy Watch de surveiller un autre aspect de leur santé.

Une fois activée dans l’application Samsung Health Monitor, la fonction vérifiera les rythmes cardiaques irréguliers en arrière-plan via le capteur BioActive de Galaxy Watch. Si un certain nombre de mesures consécutives sont irrégulières, la Galaxy Watch avertit l’utilisateur d’une activité potentielle d’AFib, l’invitant à prendre un ECG à l’aide de sa montre pour une mesure plus précise.

La fonction de notification de rythme cardiaque irrégulier sera disponible dans le cadre de la montre One UI 5 récemment annoncée, qui arrivera en premier sur les prochains appareils Galaxy Watch plus tard cette année et s’étendra plus tard aux éditions précédentes.5

1 La fonction IHRN n’est pas destinée à fournir une notification sur chaque épisode de rythme irrégulier suggérant une fibrillation auriculaire et l’absence de notification n’est pas destinée à indiquer qu’aucun processus pathologique n’est présent. Il n’est pas destiné aux utilisateurs souffrant d’autres arythmies connues ou aux utilisateurs de moins de 22 ans.

2 En raison des restrictions du marché concernant l’obtention d’une approbation/enregistrement en tant que logiciel en tant que dispositif médical (SaMD), il ne fonctionne que sur les montres et les smartphones achetés sur les marchés où le service est actuellement disponible (cependant, le service peut être restreint lorsque les utilisateurs se rendent dans des des pays).

3 L’application ECG n’est disponible que sur certains marchés. L’application ECG n’est pas destinée à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement. L’application ECG n’est pas destinée aux utilisateurs souffrant d’arythmies connues autres que l’AFib ou aux utilisateurs de moins de 22 ans. Les utilisateurs ne doivent pas interpréter ou prendre des mesures cliniques en fonction de la sortie de l’appareil sans consulter un professionnel de la santé qualifié.

4 La fonction HR Alert est destinée à des fins générales de santé et de bien-être et n’est pas destinée à être utilisée dans le diagnostic d’une maladie ou d’autres conditions, ou dans la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention d’une maladie.

5 La disponibilité peut varier selon le marché, l’opérateur, le modèle ou un smartphone couplé. Disponible sur la série Galaxy Watch4 et les modèles ultérieurs.