Samsung annonce une initiative d’innovation ouverte avec des universités et des hôpitaux universitaires de premier plan pour créer un écosystème de santé numérique

Samsung explore une nouvelle approche des technologies de santé et de bien-être avec le MIT Media Lab, le Brigham & Women’s Hospital, la Tulane University School of Medicine et le Samsung Medical Center.

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative d’innovation ouverte lors de la Samsung Developer Conference 2023 (SDC23) à San Francisco. En collaboration avec le Media Lab du MIT (Massachusetts Institute of Technology), le Brigham & Women’s Hospital, la Tulane University School of Medicine et le Samsung Medical Center, le nouveau programme de recherche explorera les améliorations apportées à l’écosystème de la santé numérique et les nouvelles approches du bien-être. Grâce aux résultats de recherche issus de ces collaborations, Samsung s’efforcera de développer davantage sa technologie pour soutenir le secteur de la santé, élargir la compréhension de l’esprit et du corps des individus et libérer tout le potentiel de bien-être des appareils personnels.

« Partout dans le monde, l’innovation et la recherche transformationnelle en santé sont encouragées par des institutions de premier plan en collaboration avec Samsung », a déclaré Hon Pak, vice-président et chef de l’équipe de santé numérique, MX Business chez Samsung Electronics. « En plus de nos propres investissements importants dans la recherche en santé, nous recherchons des leaders de l’industrie exemplaires et talentueux avec lesquels collaborer. Nous sommes ravis de travailler avec des institutions prestigieuses pour explorer de nouvelles technologies de santé et de nouvelles perspectives sur le bien-être.

Découvrir un sommeil plus profond avec le MIT Media Lab

En collaboration avec le MIT Media Lab, Samsung vise à explorer de nouveaux profils numériques pour surveiller et améliorer le sommeil.

« On comprend de plus en plus à quel point un mauvais sommeil a un impact négatif à la fois sur les individus et sur la société dans son ensemble. Les solutions portables de suivi du sommeil peuvent offrir de nombreuses offres potentielles pour améliorer notre sommeil à l’avenir », a déclaré Pattie Maes, professeur au MIT Media Lab, qui est également l’un des chercheurs principaux de la collaboration. « Nous voulons aller au-delà de ce qui est actuellement possible : étudier des profils de sommeil plus uniques, mieux personnaliser les interventions en matière de sommeil pour les utilisateurs et explorer de meilleurs modèles pour la régularité du sommeil, l’homéostasie et le rythme circadien. »

Quantifier la résilience et la fragilité avec le Brigham & Women’s Hospital

En examinant les données biométriques de la Galaxy Watch, Samsung travaillera avec le Brigham & Women’s Hospital pour explorer comment la clarification des concepts jumeaux de résilience et de fragilité peut créer des images plus efficaces et personnalisées de la santé des individus.

« Grâce à notre travail avec Samsung, nous explorons comment mettre des concepts tels que la résilience et la fragilité en termes quantifiables et étudier comment des systèmes physiologiques apparemment disparates s’influencent mutuellement », a déclaré le Dr Bruce Levy, président par intérim du département de médecine et chef de la division de Médecine pulmonaire et de soins intensifs au Brigham & Women’s Hospital. « Notre objectif est de donner aux gens des informations exploitables pour maximiser leur résilience face à un facteur de stress, en tirant parti de la technologie des capteurs portables, qui offre une opportunité unique de cartographier les trajectoires individuelles de récupération ou de détérioration. »

Faire face aux maladies cardiovasculaires avec la faculté de médecine de l’Université de Tulane

En partenariat avec la faculté de médecine de l’université de Tulane, Samsung utilisera le capteur BioActive de la Galaxy Watch pour surveiller une gamme d’indicateurs de maladies cardiovasculaires.

« Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde », a déclaré le Dr Nassir Marrouche, chercheur principal de l’étude et directeur de Tulane Research Innovation for Arrhythmia Discovery à la faculté de médecine de l’université de Tulane. « En combinant notre vaste expertise dans le domaine des maladies cardiovasculaires, la technologie de capteur BioActive de Samsung et des approches d’apprentissage automatique basées sur les données, nous visons à débloquer un ensemble important et latent de données pour aider à mieux prédire qui est à risque d’être hospitalisé, à lui fournir un traitement plus rapidement et, à terme, à améliorer son traitement. résultats en matière de santé.

Nouvelles approches multidomaines avec le Samsung Medical Center

Travaillant en étroite collaboration avec le Samsung Medical Center, Samsung mène des recherches sur les soins de santé multi-domaines dans le but de développer une plateforme de données d’analyse intégrée et des algorithmes avancés pour la notification des symptômes anormaux.

« Cette nouvelle collaboration étudiera de nouvelles méthodes et systèmes couvrant la santé cardiaque, le sommeil et la pleine conscience en utilisant des tableaux de bord personnalisés et des plateformes dynamiques multi-domaines », a déclaré Seung Woo Park, président et chef de la direction du Samsung Medical Center. « Tirant parti à la fois des services complets et de la vaste capacité opérationnelle de Samsung ainsi que de l’expertise et des installations de recherche clinique du Samsung Medical Center, le partenariat vise à développer un algorithme et à construire une plate-forme pour mieux surveiller et donner des informations sur la santé cardiaque, le sommeil, la santé mentale et plus encore des utilisateurs. »

Grâce à ces efforts, Samsung espère découvrir de nouvelles possibilités pour les appareils portables dans le domaine de la santé numérique et fournir des services de santé diversifiés et améliorés aux utilisateurs et au-delà. Samsung présentera plus de détails sur l’Open Innovation Initiative, son vaste écosystème de santé et de bien-être et bien plus encore dans le cadre du SDC23.

