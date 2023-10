Samsung annonce une extension de garantie pour les appareils Galaxy Enterprise Edition

Les appareils Galaxy Enterprise Edition de Samsung sont assortis d’une garantie commerciale de deux ans, mais la marque coréenne a annoncé une extension de garantie pour les appareils Galaxy Enterprise Edition lancés en 2023. Cela inclut le Galaxy S23, le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy Z Fold5, le Galaxy Z Flip5. , Galaxy A34, Galaxy A54 et Galaxy Tab S9 FE.

Samsung a prolongé la garantie commerciale d’un an, de sorte que les appareils mentionnés ci-dessus bénéficieront désormais de trois ans de garantie. Ce qui est encore mieux, c’est que cette extension s’applique également aux appareils achetés avant l’annonce de Samsung. Et si vous disposez du forfait Samsung Care+ for Business, la garantie commerciale est étendue à quatre ans.

Samsung a annoncé cette extension de garantie via sa rédaction française. Elle est donc probablement limitée à la France pour le moment, mais pourrait bientôt s’étendre à d’autres marchés.

