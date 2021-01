Samsung vient d’annoncer ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2020 et l’exercice complet, et les chiffres semblent impressionnants pour les deux périodes. La société a enregistré une augmentation de 26% de ses bénéfices uniquement pour la période d’octobre à décembre, par rapport aux trois mêmes mois en 2019, tandis que les ventes ont légèrement augmenté – un peu moins de 3%.

Samsung a également enregistré une augmentation de près de 30% de ses bénéfices pour toute l’année civile perturbée par la pandémie, tandis que les ventes se sont améliorées de 6 billions de KRW (5,36 milliards de dollars) sur une base annuelle, mais un quart des gains (environ 1 400 milliards de KRW / 1,2 milliard de dollars). ) ont été effacés en raison du taux de change «agressif» entre le won coréen et le dollar américain.

T4 2019 T4 2020 Changement Exercice 2019 Fiscal 2020 Changement Revenu 59,88 milliards de KRW

53,61 milliards de dollars 61,55 milliards de KRW

55,11 milliards de dollars 2,8% 230,4 billions de KRW

206,2 milliards de dollars 236,81 milliards de KRW

212 milliards de dollars 2,8% Profit 7,16 billions de KRW

6,41 milliards de dollars 9,05 milliards de KRW

8,1 milliards de dollars 26,4% 27,77 milliards de KRW

24,86 milliards de dollars 35,99 milliards de KRW

32,22 milliards de dollars 29,6%

La division mobile a enregistré une baisse à la fois des ventes et du résultat opérationnel pendant la période des vacances. Le quatrième trimestre de 2020 n’a enregistré que 2,4 billions de KRW (2,14 milliards de dollars) de bénéfices, soit 34% de moins que le quatrième trimestre de 2019, et Samsung a déclaré que cela était dû à une baisse des ventes (de 24,74 milliards de KRW / 22,13 milliards de dollars à 22,34 milliards de KRW / 20 milliards de dollars). ) et les dépenses de marketing. Cependant, les résultats annuels sont en ligne avec les attentes suite à « la poursuite des efforts d’optimisation des coûts ».

À l’avenir, le premier trimestre 2021 pourrait être lent pour l’ensemble du marché des smartphones. Néanmoins, la société coréenne s’attend à ce que ses revenus et ses bénéfices augmentent à la suite de l’introduction précoce de la série Galaxy S21, ainsi que de «l’amélioration du mix produit».

La poule d’or de Samsung en 2020 était l’activité d’affichage – la division a enregistré la plus forte vente de panneaux de téléphonie mobile et a vu une augmentation des prix des écrans de télévision, entraînant une forte augmentation de la trésorerie. Bien que les trois prochains mois ne soient pas les plus impressionnants, Samsung est convaincu que ses performances seront solides en raison de l’adoption de plus en plus de panneaux OLED par les principaux consommateurs.

