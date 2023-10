Samsung a annoncé le lancement d’accessoires Lacoste pour ses derniers appareils pliables – Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5. Le nouveau partenariat est une « immersion dans la culture urbaine, en investissant dans le monde de la mode et du sport » et apportera des coques uniques pour le duo de smartphones avec le légendaire logo crocodile.

Le visage de la campagne Samsung France X Lacoste est la célébrité en ligne Sally et des affiches avec son visage apparaissent déjà dans des endroits clés à travers le pays, notamment dans tous les Samsung Experience Stores et dans le magasin phare de Lacoste sur les Champs-Élysées.

La première semaine du partenariat sera marquée par un deal promo sur le site de Samsung France. Chaque achat d’un smartphone Galaxy Z Fold5 ou Z Flip5 sera accompagné d’un étui Lacoste gratuit et d’un bonus d’échange de 150 € ainsi que d’un Galaxy Buds2 Pro gratuit (vendu séparément pour 299 €).









Samsung Galaxy Z Fold5, Flip5 dans des étuis Lacoste

Les utilisateurs qui décident d’acheter la variante 256 Go du Flip5 dans l’une des couleurs exclusives de Samsung Online bénéficieront d’une réduction supplémentaire de 100 €. L’offre est encore plus importante pour un achat de Fold5 – 200 € – mais le client doit opter pour l’option Cobalt 256 Go.

SamsungGalaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold5

Source (en français)