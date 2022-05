Samsung annonce un partenariat avec ABB, élargissant la prise en charge de SmartThings pour les bâtiments résidentiels et commerciaux – Samsung Global Newsroom

Grâce à une collaboration avec ABB, Samsung renforce sa solution Home IoT sur le marché de la construction résidentielle et commerciale, en combinant des solutions de maison intelligente avec SmartThings pour une solution plus avancée, économique et économe en énergie pour surveiller et contrôler les maisons et les bâtiments

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui un partenariat avec la société technologique mondiale ABB pour étendre l’intégration de Samsung SmartThings à davantage de maisons et de bâtiments.

“Avec SmartThings, Samsung a pu créer un écosystème d’appareils intelligents rendant les maisons plus intelligentes et plus efficaces”, a déclaré Chanwoo Park, responsable de l’activité IoT chez Samsung Electronics. “Nous sommes ravis de nous appuyer sur cela en nous associant à ABB pour étendre l’expérience SmartThings à de nouveaux clients, ce qui permet aux consommateurs de réduire plus facilement les coûts et de créer un impact environnemental positif.”

Un partenariat intelligent

Avec 130 ans d’expertise et plus de 550 000 produits fabriqués et vendus, ABB est l’une des principales entreprises technologiques au monde. C’est [email protected]® La solution d’automatisation contrôle une multitude d’équipements du bâtiment, y compris les systèmes d’accès, de détection, de communication et de climatisation pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Intégration d’[email protected]® avec Samsung SmartThings crée un guichet unique pour les solutions IoT offrant un accès facile aux technologies de surveillance et de contrôle du bâtiment, renforçant davantage Samsung en tant que fournisseur clé de solutions de maison intelligente pour les promoteurs immobiliers, les constructeurs et les groupes de gestion.

Samsung et ABB développeront une intégration cloud à cloud permettant aux consommateurs d’ABB- [email protected]® et un accès et un contrôle plus larges de SmartThings.

Commodité et efficacité énergétique

Avec la plate-forme SmartThings de Samsung, les utilisateurs peuvent surveiller et contrôler le portefeuille d’appareils d’ABB, tels que les caméras, les capteurs et les systèmes de confort intégrés à SmartThings, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs fonctionnalités de maison intelligente de n’importe où dans le monde avec une seule application.

Les bâtiments économes en énergie réduisent la consommation d’énergie inutile, les émissions de gaz à effet de serre et les coûts. Les systèmes intégrés de gestion de l’énergie de Samsung et d’ABB exécutent des applications énergétiques à fort impact comme les réfrigérateurs, les laveuses, les sécheuses, le CVC, etc. avec des modèles d’utilisation plus efficaces. Les compteurs d’énergie et de puissance fournissent aux utilisateurs des données à jour sur les coûts énergétiques, ce qui leur permet d’élaborer des stratégies d’utilisation des appareils pour réduire les coûts globaux.

Et, comme on estime que les bâtiments génèrent près de 40 % du CO mondial annuel 2 émissions,1 une maison intelligente intégrée à des équipements d’énergie renouvelable, tels que des onduleurs photovoltaïques et des chargeurs de la gamme ABB, peut répondre aux besoins de consommation d’énergie tout en réduisant les émissions de CO 2 émissions créées par d’autres sources d’énergie.

Du point de vue des développeurs, le partenariat entre Samsung et ABB offre une solution de maison intelligente évolutive et clé en main avec des appareils Samsung haut de gamme et des appareils ABB, qui peuvent réduire considérablement les coûts d’exploitation grâce à l’efficacité créée et aux services de maintenance prédictive.

À propos d’ABB

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour parvenir à un avenir plus productif et durable. En connectant les logiciels à son portefeuille d’électrification, de robotique, d’automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour propulser les performances à de nouveaux niveaux. Avec une histoire d’excellence remontant à plus de 130 ans, le succès d’ABB est porté par environ 105 000 employés talentueux dans plus de 100 pays. www.abb.com.