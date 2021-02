Samsung annonce un nouveau capteur de caméra ISOCELL GN2 50MP avec Dual Pixel Pro

Samsung vient d’annoncer son nouveau capteur de caméra 50MP, appelé ISOCELL GN2. Il fait suite au GN1 de l’année dernière et est livré avec des pixels plus gros, une meilleure consommation d’énergie et la toute nouvelle technologie PDAF appelée Dual Pixel Pro.

La taille de type du capteur ISOCELL GN2 est de 1 / 1,12 ”, qui est la plus grande d’un smartphone et a des pixels de 1,4 μm pour“ des photographies exceptionnellement détaillées dans des réglages normaux ”. Des images de qualité dans un environnement faiblement éclairé sont réalisées avec la technologie bien connue de regroupement de quatre pixels, simulant un pixel plus grand de 2,8 μm.

Le nouveau capteur offre également la possibilité de prendre des photos de 100 MP en réorganisant les pixels de couleur à l’aide d’un «algorithme de re-mosaïque intelligent», comme le dit Samsung. En réalité, les photos de 100 MP sont trois couches de 50 MP en vert, bleu et rouge, puis superposées, mises à l’échelle et fusionnées pour produire la photographie haute résolution.

Le nouveau capteur est également le premier de Samsung à proposer Dual Pixel Pro, la solution PDAF la plus avancée de l’entreprise. Au lieu de diviser tous les pixels rouges, verts et bleus verticalement, cette fois, les pixels verts sont divisés en diagonale, de sorte que le haut et le bas peuvent lire les différences de phase, ainsi que les côtés gauche et droit.

Le résultat doit être une mise au point automatique rapide et précise dans des conditions difficiles telles qu’un environnement faiblement éclairé ou un objet en mouvement rapide. Il devrait également tenir compte des limitations précédentes, telles que la détection de bandes parallèles ou horizontales, ce qui signifie que maintenant l’ISOCELL GN2 et toutes les futures caméras Dual Pixel Pro obtiendront le verrouillage de la mise au point encore plus rapidement.

Les autres spécifications du Samsung ISOCELL GN2 incluent Smart ISO Pro pour créer des images HDR instantanées avec moins d’artefacts de mouvement et un enregistrement vidéo 1080p @ 480 fps ou 4K @ 120 fps. La société a confirmé que le capteur était déjà en production de masse.

