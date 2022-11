Samsung annonce un nouveau bracelet Link et un nouveau bracelet milanais pour la série Galaxy Watch5

Samsung a annoncé une paire de nouveaux bracelets de montre en métal pour ses smartwatches Galaxy Watch5 et Watch5 Pro en Corée du Sud. Le bracelet milanais est disponible pour les tailles 40 mm et 44 mm pour la Galaxy Watch5 tandis que le bracelet Link est exclusif à la Galaxy Watch5 Pro.









Bracelet à maillons pour Galaxy Watch5 Pro en argent et noir

Le nouveau bracelet Link coûte 253 000 KRW (181 $) et est disponible en deux finitions de couleur – argent et noir. Le bracelet milanais est au prix de 99 000 KRW (71 $) et est disponible dans les deux mêmes couleurs. Samsung vend également les nouvelles options de bracelet de montre fournies avec les modèles Galaxy Watch5. Le pack Link Bracelet Watch5 Pro est au prix de 599 000 KRW ($)









Bracelet milanais pour Galaxy Watch5 en argent et noir

La version 44 mm Galaxy Watch5 Milanese Band coûte 339 000 KRW (243 $) tandis que la bande milanaise Galaxy Watch5 40 mm coûte 319 000 KRW (229 $). Il reste à voir si ces nouvelles options de bande feront leur chemin vers les marchés en dehors de la Corée du Sud.

