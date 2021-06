Samsung annonce un événement virtuel MWC, taquinant de nouveaux appareils

Samsung a annulé la participation en personne au MWC 2021, s’engageant uniquement à une présence en ligne. Aujourd’hui, la société l’a officialisé et a fixé l’heure et la date de l’événement virtuel Samsung Galaxy MWC, qui se tiendra le 28 juin à 17h15 UTC. Il sera diffusé en direct sur YouTube, afin que tout le monde puisse y assister.

Le communiqué de presse annonçant l’événement est assez laconique – la société parlera de « l’écosystème d’appareils Galaxy en constante expansion » et présentera une « vision pour l’avenir des montres intelligentes ». Quels appareils Galaxy ?

Eh bien, les silhouettes offrent quelques indices. S’agit-il des Galaxy Z Fold3 et Z Flip 3 ? Peut-être, bien que celui de gauche ressemble plus à un ordinateur portable. L’appareil rouge au milieu est le S21 Ultra et est-ce un stylet à droite ? Cela pourrait être une nouvelle tablette, peut-être, la famille Galaxy Tab S8, qui a fuité le mois dernier (ce ne sera pas une Galaxy Note). La montre (Galaxy Watch4 ou Watch Active4) devrait également être assez intéressante avec un chipset 5 nm et Google Wear OS skinné avec One UI.

Cependant, rien ne garantit que nous verrons de nouveaux lancements de produits la semaine prochaine. Les annonces de produits Galaxy sont généralement étiquetées « Déballé », donc cela pourrait être plus une vue d’ensemble de la stratégie produit de Samsung et une introduction aux nouvelles technologies qui finiront par faire leur chemin vers les gadgets mentionnés. Comme la personnalisation de Wear OS susmentionnée.

Il est plus probable que ce soit juste pour le prochain événement Unpacked. Selon les rumeurs, les téléphones pliables et les nouvelles montres intelligentes seront lancés en août, nous devons donc faire preuve de patience.

