Samsung annonce un chiffre d’affaires record en 2021, de fortes ventes pliables au quatrième trimestre

Samsung a publié ses résultats financiers annuels, et ils ont révélé un nouveau record de revenus pour l’année civile – 279,6 billions de KRW (soit environ 232 milliards de dollars). Il s’agit d’une augmentation massive de 18 % sur une base annuelle, grâce à l’amélioration des ventes dans toutes les divisions de la société Samsung Electronics.

Le bénéfice d’exploitation et les revenus du quatrième trimestre 2021 se sont également améliorés : les ventes ont bondi de 24 %, tandis que les revenus ont augmenté de 53 % par rapport au quatrième trimestre de 2020.







Résultats financiers de Samsung Electronics au quatrième trimestre et pour l’exercice 2021

Le géant coréen a révélé dans un communiqué de presse que la croissance entre octobre et décembre était principalement tirée par les activités de produits finis, comme les smartphones, dont les pliables Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3, ainsi que les téléviseurs et les appareils électroménagers.

La demande globale du marché pour les smartphones a augmenté au dernier trimestre en raison de la forte saisonnalité de fin d’année, y compris les vacances de Noël et du Nouvel An. Les revenus ont également été tirés par les produits de l’écosystème d’appareils, tels que les tablettes et les appareils portables.

Samsung s’attend à ce que les incertitudes liées à la pandémie et à la pénurie de composants persistent en 2022, mais il espère toujours continuer à croître.

La première étape du processus sera le lancement de la nouvelle série Galaxy S, qui devrait avoir lieu en ligne lors de l’événement Samsung Unpacked le 9 février.

La source