Samsung annonce SmartTag2 avec un nouveau design, des fonctionnalités et une durée de vie de la batterie plus longue

Après ses appareils Galaxy Fan Edition, Samsung a annoncé son appareil SmartTag2 mis à jour avec un nouveau design plus durable et polyvalent, une durée de vie de la batterie plus longue et un ensemble de fonctionnalités étendu. Le design intègre désormais un anneau métallique à l’intérieur afin qu’il puisse être utilisé pour plus de choses.

L’une des nouvelles fonctionnalités du SmartTag2 est ce qu’on appelle le mode perdu. Le propriétaire du SmartTag2 peut saisir ses informations de contact et chaque fois qu’il est perdu, la personne qui trouve l’étiquette peut la scanner à l’aide du NFC du téléphone et il affichera automatiquement les informations de contact du propriétaire.

Une nouvelle vue Compass facilite la recherche de vos effets personnels car elle indique la direction exacte du SmartTag2. Cette fonctionnalité ne fonctionne qu’avec les appareils compatibles UWB, comme la série Galaxy S Ultra.

Un nouveau mode d’économie d’énergie peut prolonger la durée de vie de la batterie jusqu’à 700 jours, soit deux fois plus longtemps que la génération précédente de SmartTag, tandis que le mode Normal peut durer jusqu’à 500 jours, soit encore une fois 50 % de plus qu’auparavant. Samsung n’a pas précisé quelles sont les fonctionnalités des axes du mode d’économie d’énergie, mais il a déclaré qu’il était surtout utile aux personnes qui utilisent l’appareil pour suivre leurs effets personnels.

L’application SmartThings Find a été mise à jour parallèlement à la version SmartTag2 et affiche désormais une vue cartographique plein écran avec une interface actualisée. De plus, SmartTag2 peut se synchroniser automatiquement avec votre nouveau téléphone Galaxy lorsque vous utilisez le même compte Samsung.

De plus, l’application vous permet de localiser vos appareils SmartTag2 à l’aide de l’appareil photo du téléphone en tirant parti des technologies Bluetooth LE, UWB et de réalité augmentée.

Samsung a également travaillé sur la sécurisation de votre vie privée. Par exemple, si un appareil SmartTag inconnu vous suit, l’application SmartThings Find vous enverra des « Alertes de balise inconnue » et vous saurez que quelqu’un a placé le dispositif de suivi sur vous. C’est un moyen d’éviter les abus des SmartTags.

Le Samsung SmartTag2 sera lancé dans le monde le 11 octobre au prix de 30 $.