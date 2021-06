Samsung annonce One UI Watch sur le nouveau système d’exploitation Wear

Samsung a présenté aujourd’hui un premier aperçu de la nouvelle plate-forme de montres intelligentes qu’il a construite avec Google, et ils l’appellent One UI Watch. Nous savions qu’ils plaçaient One UI sur le dessus, donc je suppose que ce nom a beaucoup de sens. Samsung a également parlé de certaines des nouvelles fonctionnalités, mais ne voulait pas encore nous montrer de nouveau matériel de montre.

En bref communiqué de presse, Samsung a détaillé One UI Watch qui sera expédié plus tard cette année sur la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4. Ils sont restés clairs sur la véritable expérience, mais ont souligné quelques grandes améliorations dont leurs anciennes montres seront jalouses.

D’une part, ces montres ont le Google Play Store, ce qui signifie un accès à de nombreuses applications qui manquaient à la boutique d’applications Tizen de Samsung. En plus de cela, toutes les propres applications de Google seront disponibles, donc Google Maps and Messages et YouTube Music (lol) seront disponibles. L’écosystème d’applications va se développer massivement du jour au lendemain dès la sortie des premiers appareils One UI Watch.

De plus, Samsung a détaillé une meilleure synchronisation entre les applications de votre téléphone et de votre montre, l’installation automatique des applications du téléphone à la montre et un nouvel outil de conception de cadran de montre à venir plus tard cette année.

Comme annoncé précédemment, ils ont réitéré les avantages de cette nouvelle plate-forme unifiée qui conduira à de meilleures performances, une durée de vie de la batterie plus longue, un écosystème de développeurs florissant et un accès à plus de capteurs et de matériel. Cela pourrait être important, en supposant que le matériel soit excellent et que ces améliorations de performances/batteries soient à la hauteur.

Encore une fois, ils n’ont pas montré la Galaxy Watch 4, mais ont confirmé qu’un nouvel événement Unpacked se produisait cet été.

Lire le message d’origine : Samsung annonce une montre UI sur le nouveau système d’exploitation Wear