Samsung annonce moins de mises à jour Galaxy Fold et Flip

L’original Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, sorti en 2019, passent à un calendrier de mise à jour trimestriel. Cela signifie simplement que si vous utilisez toujours l’un de ces appareils, attendez-vous à voir moins de mises à jour à l’avenir et il est peut-être temps de commencer à penser à une mise à niveau.

Certains appareils Samsung sortis en 2019 et plus tard sont éligibles pour recevoir un minimum de quatre ans de mises à jour de sécurité, tandis que les modèles plus récents sont éligibles jusqu’à cinq ans. Étant donné qu’il est presque 2023, cela signifie que le temps presse pour certains appareils.

Honnêtement, des accessoires à tous ceux qui utilisent encore la première génération d’appareils pliables de Samsung. C’est en fait vraiment impressionnant, compte tenu de la quantité de mise à niveau des modèles les plus récents par rapport à ceux-ci.

// Sécurité mobile Samsung