Samsung annonce l’Odyssey Neo G9 avec un écran double UHD de 57 pouces à 240 Hz

Samsung a annoncé son moniteur phare Odyssey Neo G9 57″ à la Gamescom 2023. Ce nouveau moniteur de jeu incurvé est doté d’un énorme panneau ultra-large de 57 pouces équivalent à deux écrans 4K.

L’Odyssey Neo G9 57″ ou G95NC dispose d’une dalle LCD de type VA avec une résolution de 7680 x 2160 et une courbure de 1000R. Cet écran au format 32:9 équivaut à avoir deux dalles 16:9 3840 x 2160 côte à côte. La taille de 57 pouces est un facteur du rapport hauteur/largeur ultra-large et n’est évidemment pas comparable aux écrans avec d’autres rapports hauteur/largeur.

Le plus intéressant est que le moniteur prend en charge cette résolution massive avec un taux de rafraîchissement tout aussi incroyable de 240 Hz. Cela représente environ quatre milliards de pixels actualisés chaque seconde. Pour alimenter cette combinaison insensée de résolution et de taux de rafraîchissement, le G95NC est livré avec une combinaison de DisplayPort 2.1 et HDMI 2.1. Samsung ne précise pas la bande passante exacte de ces connecteurs, mais cela n’a pas vraiment d’importance car il n’y a pas encore de connecteur prenant en charge nativement autant de transfert de données (plus de 100 Gbps) sans Display Stream Compression, que le moniteur prend en charge.

Bien que le G95NC ne dispose pas d’un panneau OLED plus moderne, il est doté de la technologie Quantum Matrix de Samsung avec rétroéclairage mini-LED, 2392 zones de gradation locales et certification VESA DisplayHDR 1000. Le panneau est également évalué à un temps de réponse (GTG) minimum de 1 ms et possède un revêtement mat.

Le Samsung Odyssey Neo G9 57″ sera disponible aux États-Unis à partir d’octobre au prix de 2 500 $.

