Samsung annonce les smartphones Galaxy S23 et Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition

Samsung a élargi son portefeuille d’appareils Tactical Edition avec deux nouveaux smartphones : le Galaxy S23 Tactical Edition et le Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition.

Il s’agit de smartphones robustes destinés au personnel militaire et à d’autres personnes ayant un profil professionnel similaire. Les deux smartphones partagent les spécifications de leurs versions standard mais sont dotés de fonctionnalités supplémentaires qui les rendent adaptés à une utilisation dans un environnement tactique.

Pour commencer, le Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition est certifié MIL-STD-810H, ce qui lui permet de résister aux conditions météorologiques extrêmes et d’avoir une résistance à l’eau jusqu’à 5 pieds d’eau pendant 30 minutes maximum. Le Galaxy S23 Tactical Edition, quant à lui, est classé IP68 et est livré dans un étui robuste de qualité militaire qui peut être monté sur la poitrine ou porté sur l’avant-bras.

Les deux smartphones disposent également d’un mode de vision nocturne pour permettre une utilisation avec des appareils optiques de vision nocturne. De plus, ils ont une sensibilité tactile automatique qui vous permet d’utiliser les combinés avec des gants, tandis que l’écran de verrouillage à rotation automatique facilite l’utilisation avec des supports de poitrine rabattables.

Les smartphones Galaxy S23 et Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition prennent également en charge le GPS externe pour des données de localisation précises sur le terrain, et ils peuvent également se connecter aux flux de drones et aux télémètres laser pour augmenter l’efficacité des missions.

En ce qui concerne les capacités de communication, les deux appareils tactiques disposent de pilotes spécialement conçus pour prendre en charge les protocoles de radio tactique et d’appareil de mission, et ils prennent également en charge les capacités cellulaires conventionnelles, notamment LTE, CBRS, Bluetooth et Wi-Fi.

Les smartphones disposent également d’un mode furtif qui désactive le LTE et l’e-911, ce qui coupe toutes les émissions RF – y compris le GPS – au niveau matériel, permettant aux opérateurs d’avoir des communications sécurisées et complètement hors réseau. L’éclairage peut également être allumé et éteint sur les appareils lorsque vous portez des appareils de vision nocturne pour rester invisible.

Puisque nous parlons de smartphones à édition tactique, la cybersécurité doit également être prise en compte, qui est gérée par Samsung Knox avec un cryptage au niveau matériel. Il existe également Knox Dual Data at Rest (DualDAR) qui protège les données confidentielles en fournissant deux couches de cryptage même lorsque le smartphone est éteint. De plus, les S23 et XCover6 Pro Tactical Edition prennent en charge l’activation de licence sans serveur, facilitant un déploiement flexible dans différents environnements d’opérateur.

Sur le plan logiciel, les Samsung Galaxy S23 et Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition exécutent One UI 5.1 basé sur Android 13 prêt à l’emploi avec le kit Android Team Awareness (ATAK) et le kit d’observation distribuée des traumatismes assistés par Battlefield (BATDOK). ATAK améliore la connaissance de la situation en temps réel pour les opérateurs grâce à la cartographie, à la messagerie et à la géolocalisation, tandis que BATDOK rassemble et diffuse des informations en temps réel sur les rencontres avec les patients.

Les deux smartphones prennent en charge Samsung DeX et le double chaînage VPN, ce dernier permettant l’utilisation de plusieurs VPN pour plus de sécurité. Vous pouvez également accepter et enregistrer automatiquement des appels en mode haut-parleur et empêcher les appels sortants si vous le souhaitez.

Le Samsung Galaxy S23 Tactical Edition est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le Samsung Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage intégré.

Le prix de ces smartphones est inconnu puisqu’ils ne sont pas disponibles pour les acheteurs réguliers et seront vendus uniquement aux opérateurs militaires.

Source